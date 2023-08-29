„Будет ли компенсация - неизвестно. Хоть бы деньги вернули“. Сбой воздушного движения в Великобритании затронул и Таллинн

В понедельник по всей Европе были отменены сотни авиарейсов из-за сбоя в системе управления воздушным движением Великобритании. Тысячи пассажиров застряли в аэропортах из-за технического сбоя в системе управления воздушным движением. Проблема коснулась и Таллинна, так как рейс WizzAir сначала задержали на несколько часов, а потом и вовсе отменили. Пассажирам предложили ждать вылета до 1 сентября.