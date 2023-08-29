29.08.2023, 14:00
ФОТО | Где самая вкусная еда? На фестивале еды на колесах на Певческом поле выбрали самые интересные фудтраки
ФОТО: Tallinn Food Truck Festival
С 25 по 26 августа на Таллиннском Певческом поле прошел самый большой в странах Балтии фестиваль еды на колесах - Tallinn Food Truck Festival.
На фестивале можно было попробовать еду из более 50 фудтраков как из Эстонии, так и из ближнего зарубежья.
В завершении фестиваля были торжественно отмечены лучшие фудтраки в номинациях: лучший дизайн и лучшая еда. Каждый посетитель смог проголосовать за понравившейся фудтрак. Премии за лучший дизайн был удостоен фудтрак Bao из Латвии, а больше всего посетителям пришлась по вкусу еда от таллиннского заведения Kohalik.