ФОТО | Где самая вкусная еда? На фестивале еды на колесах на Певческом поле выбрали самые интересные фудтраки

На фестивале можно было попробовать еду из более 50 фудтраков как из Эстонии, так и из ближнего зарубежья.

В завершении фестиваля были торжественно отмечены лучшие фудтраки в номинациях: лучший дизайн и лучшая еда. Каждый посетитель смог проголосовать за понравившейся фудтрак. Премии за лучший дизайн был удостоен фудтрак Bao из Латвии, а больше всего посетителям пришлась по вкусу еда от таллиннского заведения Kohalik.