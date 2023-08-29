29.08.2023, 15:22
airBaltic открывает 2 новых прямых рейса из Таллинна и 7 - из Риги
ФОТО: Shutterstock
Хорошая новость для всех любителей путешествий. Со следующего лета авиакомпания airBaltic будет осуществлять прямые рейсы из Таллинна на Мальту и в датский Биллунд.
Авиакомпания airBaltic сообщила, что со следующего летнего сезона добавит в график прямых рейсов из Таллинна еще два направления.
Первый рейс из Таллиннского аэропорта на Мальту состоится 4 мая 2024 года. Билеты уже поступили в продажу - например, на 04-11 мая билеты обойдутся в 178 евро.
Первый рейс в датский Биллунд состоится 2 мая.
Кроме того, авиакомпания добавит 7 новых направлений с вылетом из Риги:
Аликанте (Испания)
Кишинев (Молдова)
Любляна (Словения)
Приштина (Косово)
Скопье (Северная Македония)
София (Болгария)
Тирана (Албания)