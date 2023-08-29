airBaltic открывает 2 новых прямых рейса из Таллинна и 7 - из Риги

Авиакомпания airBaltic сообщила, что со следующего летнего сезона добавит в график прямых рейсов из Таллинна еще два направления.

Первый рейс из Таллиннского аэропорта на Мальту состоится 4 мая 2024 года. Билеты уже поступили в продажу - например, на 04-11 мая билеты обойдутся в 178 евро.

Первый рейс в датский Биллунд состоится 2 мая.

Кроме того, авиакомпания добавит 7 новых направлений с вылетом из Риги:

Аликанте (Испания)

Кишинев (Молдова)

Любляна (Словения)

Приштина (Косово)

Скопье (Северная Македония)

София (Болгария)

Тирана (Албания)