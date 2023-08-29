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29.08.2023, 15:22

airBaltic открывает 2 новых прямых рейса из Таллинна и 7 - из Риги

 
Malta
Malta
ФОТО: Shutterstock

Хорошая новость для всех любителей путешествий. Со следующего лета авиакомпания airBaltic будет осуществлять прямые рейсы из Таллинна на Мальту и в датский Биллунд.

Авиакомпания airBaltic сообщила, что со следующего летнего сезона добавит в график прямых рейсов из Таллинна еще два направления.

Первый рейс из Таллиннского аэропорта на Мальту состоится 4 мая 2024 года. Билеты уже поступили в продажу - например, на 04-11 мая билеты обойдутся в 178 евро.

Первый рейс в датский Биллунд состоится 2 мая.

Кроме того, авиакомпания добавит 7 новых направлений с вылетом из Риги:

  • Аликанте (Испания)

  • Кишинев (Молдова)

  • Любляна (Словения)

  • Приштина (Косово)

  • Скопье (Северная Македония)

  • София (Болгария)

  • Тирана (Албания)

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