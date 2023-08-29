ФОТО | „Трюфель выводит любое блюдо на новый уровень“. В итальянском ресторане в Таллинне прошел трюфельный ужин

„Трюфель выводит любое блюдо на новый уровень - он может сделать „конфетку“ даже из совершенно привычного овоща, как картофель. Трюфеля нелегко найти, но люди любили их уже на протяжении тысяч лет и искали их с помощью как собак, так и свиней, что делает их особенно интересными и желанными“, - сказал шеф-повар Ristorante Flavore Карлис Рудольфс Айше.

И с ним невозможно не согласиться. Вкус трюфеля действительно придает изюминку любому блюду. Его нельзя спутать ни с чем другим, и хотя некоторые люди этот вкус категорически не любят, все же стоит попробовать сочетание трюфеля с различными продуктами - возможно, вы измените свое мнение.

На трюфельном ужине из пяти блюд, который шеф-повар Айше приготовил „в четыре руки“ с коронованным звездой „Мишлен“ приглашенным поваром из Латвии Сергеем Сипоровым, трюфель можно было попробовать в сочетании как с птицей, так и с мясом - и даже с рыбой.

На закуску предлагались тартар, аранчини и тарталетки, за которыми последовали крудо из тунца, крем-суп из картофеля и лука-порея, тортелли с уткой, говяжий стейк - все это, конечно же, с добавлением трюфеля в различном виде.

Единственное, в десерте - дынном сорбэ - не было трюфеля. Попробовать трюфельное мороженое, конечно, было бы интересным опытом, но кто знает, вкусным ли. Зато сорбэ из канталупы и медовой дыни - беспроигрышный вариант.

Ristorante Flavore – это дань уважения итальянским обычаям и традиционной кухне этой страны. „Мы приглашаем гостей в кулинарное путешествие по Италии, представляя часть ее оригинальной гастрономической культуры в актуальном ключе“, - описывает ресторан свою концепцию.

В 2023 году Ristorante Flavore вошел в престижный список лучших ресторанов стран Северной Европы по версии ресторанного путеводителя White Guide.