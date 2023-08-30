"Только для взрослых": нидерландская авиакомпания предлагает child-free зоны на своих рейсах

Авиакомпания заявляет, что новая услуга создана для пассажиров, которые предпочитают чайлд-фри среду, и бизнес-путешественников, которым требуется тихое место для работы во время перелета, пишет портал 34travel.me.

За дополнительную плату в € 45 за перелет в одну сторону можно зарезервировать стандартное место в зоне „Только для взрослых“, а за € 100 – место XL с увеличенным пространством для ног. Доступ в зону „Только для взрослых“ ограничен для пассажиров в возрасте до 16 лет.

Зона будет включать всего 102 места (93 стандартных места и 9 мест XL). Эта секция будет физически отделена от остальной части салона стенками и шторами, что, обещают в авиакомпании, будет гарантировать тишину и покой во время полета.

„Мы также считаем, что это нововведение порадует и родителей, путешествующих с маленькими детьми, и позволит им наслаждаться полетом, не опасаясь, что их малыши будут издавать немного больше шума“, – говорят в Coredon.

По результатам исследования YouGov, опубликованного в апреле этого года, шумные дети старше четырех лет раздражают 51 % пассажиров самолетов, а кричащих младенцев на борту не терпят 23 % пассажиров.