ФОТО | В Старом городе вновь открывается ресторан Gloria, но в обновленном формате

15 сентября распахнет свои двери экстравагантный бутик-клуб. На его двух этажах будет звучать музыка разных стилей под управлением резидентных DJ, выступать лучшие артисты, и всю ночь гости смогут наслаждаться отменным ресторанным меню.

Всем гостям, купившим разовый билет, Gloria обещает подарить членство в клубе на один месяц. Особое внимание уделяется VIP-обслуживанию, у посетителей будет также возможность разделить сцену с DJ. Вход в клуб – начиная с 24 лет.

„Мы хотим, чтобы гости приходили к нам после театра, ресторана и самая взыскательная публика могла с удовольствием продолжить здесь приятный вечер. Будем рады предложить всем членам клуба гламурный интерьер, отличное меню и незабываемые мероприятия“, – объясняет концепцию бутика-клуба его исполнительный руководитель Тимо Тирс.

Глава Gloria Дмитрий Демьянов уверен, что инновационная концепция возродит исторический престиж этого места: „Новый бутик-клуб объединит лучший опыт своих предшественников и продолжит их славные традиции. Gloria предоставит своим гостям как единое целое вневременной гламур, гастрономические удовольствия и приятные развлечения. Мы также собираемся проводить специальные мероприятия, на которые будем приглашать участников всемирного конкурса Bocuse D’Or и лучших поваров знаменитых мишленовских ресторанов“.

В прошлом Gloria посещали такие известные персоны, как нынешний король Великобритании Карл III, участники группы The Rolling Stones, Дэвид Копперфильд и другие.

Бутик-клуб Gloria откроется 15 сентября по адресу: Мюйривяхи, 2.