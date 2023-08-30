30.08.2023, 13:54
В Старом городе закрывается модный бар, но на его месте скоро появится другой(2)
ФОТО: Design Hata Concept Store
В конце сентября свои двери закрывает бар Hata, находящийся по адресу Пикк, 35 в Старом городе, который работал при бутике украинского дизайна. Сам бутик Hata Design остается открытым в торговом центре Solaris.
О закрытии бара сообщила владелица Hata Design Виталия Сассь в соцсетях. 31 сентября в баре пройдет прощальная вечеринка, которая также поприветствует новых владельцев.
По словам Сассь, бар был продан и его новые владельцы - производители крафтового джина Gin Queens. C 1 сентября бар закроется на реновацию, чтобы туда могли въехать новые владельцы.