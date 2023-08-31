Завораживающие виды: в Черногории открылась новая канатная дорога Котор - Ловчен
В середине августа в Черногории состоялось открытие новой канатной дороги, которая непременная станет одной из популярных туристических достопримечательностей страны. 48 кабинок вместимостью по 10 пассажиров каждая и общей проходимостью до 1200 человек в час поднимают всех желающих полюбоваться красотами Которского залива на высоту 1348 м – на гору Ловчен. Время в пути - всего 11 минут; общая протяженность дороги – 3900 м. Стоимость билета туда-обратно – 23 евро на взрослого и 12 евро на ребенка.
Маршрут Котор – Ловчен можно без преувеличения назвать одним из самых красивых не только в регионе Бока-Которской бухты, но и во всей стране. Средневековый Котор, внесенный в Список культурного наследия ЮНЕСКО, обязательно стоит посетить ради прогулки по Старому городу. В его архитектуре и внешнем облике уникальным образом переплетены сразу несколько стилей – древнеримский, византийский, венецианский и османский.
Здесь можно бесконечно гулять в лабиринтах извилистых узких улочек, любоваться венецианской архитектурой старинных палаццо, удивляться мирному соседству на одной площади православных и католических храмов, и, конечно же, наслаждаться местной бокельской кухней с отчетливым итальянским акцентом в многочисленных ресторанчиках и кафе. Стоит подняться и пройтись и по массивным стенам 9 в., окружающим Старый город, чтобы полюбоваться великолепной панорамой на Которский залив и сверкающей на солнце гладью Адриатики.
А после прогулки Regent можно дойти до остановки новой канатной дороги и подняться на самую знаменитую черногорскую горную вершину Ловчен. Здесь расположен один из крупнейших национальных парков страны, а также одна из самых известных черногорских достопримечательностей – мавзолей Петра II Петровича Негоша, правившего Черногорией в середине 19 в. Здесь же, на высоте 1749 м над уровнем моря находится смотровая площадка, откуда в ясный день открывается великолепная панорама практически всей Черногории. Удивительно маленькая, но при этом столь насыщенная экскурсионными маршрутами и природными красотами страна!
Отправиться в обратный путь стоит уже не по канатной дороге, а на машине, вдоль склонов Ловчена, и обязательно остановиться в деревне Негуши. Помимо своих очень напоминающий швейцарские пейзажей с маленькими деревянными или каменными домиками и пасущимися на зеленых лугах коровами, это местечко славится местными специалитетами – негушским сыром и негушским пршутом (вяленый свиной окорок). Гостеприимный хозяин местного заведения обязательно угостит вас домашним вином или ракией, предложит попробовать несколько видов сыра и пршута, а потом прямо при вас запакует понравившиеся сорта в вакуум, чтобы их можно было взять с собой в самолет и привезти домой. Дорога из Негуши обратно в Котор идет по историческому 25-километровому серпантину, построенному в 1884 г.; по пути у вас будет несколько панорамных остановок, где можно сделать потрясающе красивые фотографии всего Бока-Которского залива на закате.
Осень – замечательное время, чтобы посетить Черногорию и отправиться на экскурсии по побережью, посещая старинные „венецианские“ городки, или же отправиться на север страны, чтобы посетить старинные монастыри, полюбоваться горными озерами и прогуляться по заповедникам и паркам.
Узнать о новой канатной дороге Котор – Ловчен более подробно можно здесь: https://kotorcablecar.com/close
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