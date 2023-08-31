Завораживающие виды: в Черногории открылась новая канатная дорога Котор - Ловчен

Маршрут Котор – Ловчен можно без преувеличения назвать одним из самых красивых не только в регионе Бока-Которской бухты, но и во всей стране. Средневековый Котор, внесенный в Список культурного наследия ЮНЕСКО, обязательно стоит посетить ради прогулки по Старому городу. В его архитектуре и внешнем облике уникальным образом переплетены сразу несколько стилей – древнеримский, византийский, венецианский и османский.

Здесь можно бесконечно гулять в лабиринтах извилистых узких улочек, любоваться венецианской архитектурой старинных палаццо, удивляться мирному соседству на одной площади православных и католических храмов, и, конечно же, наслаждаться местной бокельской кухней с отчетливым итальянским акцентом в многочисленных ресторанчиках и кафе. Стоит подняться и пройтись и по массивным стенам 9 в., окружающим Старый город, чтобы полюбоваться великолепной панорамой на Которский залив и сверкающей на солнце гладью Адриатики.

А после прогулки Regent можно дойти до остановки новой канатной дороги и подняться на самую знаменитую черногорскую горную вершину Ловчен. Здесь расположен один из крупнейших национальных парков страны, а также одна из самых известных черногорских достопримечательностей – мавзолей Петра II Петровича Негоша, правившего Черногорией в середине 19 в. Здесь же, на высоте 1749 м над уровнем моря находится смотровая площадка, откуда в ясный день открывается великолепная панорама практически всей Черногории. Удивительно маленькая, но при этом столь насыщенная экскурсионными маршрутами и природными красотами страна!