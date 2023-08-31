Пять человек попали в больницу с сальмонеллезом после посещения известного ресторана морепродуктов в Старом городе(17)
Согласно данным Delfi, в инфекционное отделение попали пять человек с признаками отравления. Всех их объединяет одно - им стало плохо после посещения ресторана Nautilus в Старом городе. Владелец ресторана Андрей Фалеев сообщил Delfi, что посетители заразились сальмонеллезом.
Сообщения о пищевом отравлении после посещения находящегося на улице Пикк ресторана морепродуктов Nautilus начали появляться как на странице самого ресторана в Facebook, так и в различных местных группах о ресторанах.
Позже RusDelfi получил информацию о том, что в инфекционное отделение Ляэне-Таллиннской центральной больницы попали пять совершенно не связанных друг с другом человек с признаками отравления, все из них ранее посетили ресторан Nautilus.
Как сообщили в больнице, на данный момент все еще госпитализированы три человека, обратившиеся с отравлением после похода в ресторан. В случае одного пациента известен диагноз - сальмонеллез, анализы других двух еще обрабатываются.
Владелец ресторана Андрей Фалеев подтвердил Delfi, что случаи пищевого отравления в заведении действительно имели место: в период с 22 по 25 августа произошла череда заражений гостей сальмонеллезом.
„У нас еще нет официального заключения экспертизы от Департамента здоровья, но информация, которой мы располагаем на данный момент, четко указывает на это“, - констатирует он. По его словам, 25 августа ресторан получил первое сообщение от гостей, что после визита в Nautilus тремя днями ранее у них началось пищевое отравление.
„Так как обращение было только одно, мы не могли предположить, что имеем дело с бактерией. Мы незамедлительно проверили все товары на свежесть и соблюдение правил хранения и обработки, проверили холодильники на соответствие температурному режиму, а также санитарное состояние кухни. Никаких нарушений и отклонений нами выявлено не было. Так как мы работаем с продуктами высокого риска (сырая рыба и морепродукты), мы предположили, что имела место аллергическая реакция или индивидуальная непереносимость отдельных компонентов блюд“, - пояснил Фалеев.
Nautilus планировал связаться с гостями для уточнения деталей и разрешения ситуации, но уже на следующий день в очень короткий промежуток времени поступило еще несколько сообщений от гостей, посетивших ресторан с 22 по 25 августа и жаловавшихся на схожие симптомы.
„Само собой, мы сразу предположили, что имеем дело с бактерией. Кроме того, один из гостей сообщил, что его супруге был сделан анализ, который показал заражение сальмонеллой. Проанализировав сообщения, мы поняли, что все обратившиеся к нам гости заказывали одно и то же блюдо, в котором есть компоненты без термической обработки“, - говорит Фалеев.
По словам владельца ресторана, 22 августа, в день, когда случилось первое заражение, как раз была поставка свежей рыбы и морепродуктов, которыми в Nautilus сразу начали торговать: „Так как до этого дня у нас не было ни одной жалобы, мы предположили, что скорее всего ситуация связана именно с новой поставкой. Мы моментально изъяли из продажи это блюдо, а также другие позиции из меню, где встречались какие-либо из компонентов блюда, которое было под подозрением. Все изъятые из продажи продукты были изолированы и проведена санитарная обработка всей кухни“.
Андрей Фалеев заверяет, что подготовил письмо в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент c целью известить их о случившемся, а также организовать проверку ресторана. Так как дело было в выходные, то проверка была невозможна, поэтому в Nautilus приняли решение закрыть ресторан до уточнения деталей.
В итоге 27 и 28 августа ресторан был закрыт. 28 августа прошла первая инспекция со стороны департамента, в результате которой были переданы на тестирование пробы продуктов. В рамках второй инспекции была проведена полная проверка ресторана на соответствие санитарным нормам, были проверены продукты, правила их хранения, товарное соседство, проинспектированы все холодильники и холодильные камеры, проведены замеры температурного режима холодильного оборудования, полный визуальный осмотр ресторана, проверены все документы сотрудников, план самоконтроля и т.д.
„В результате проверки ни одного нарушения не было выявлено“, - отмечает Фалеев. На момент окончания проверки со стороны департамента в ресторане была проведена полная санитарная обработка, сделана генеральная уборка, все сотрудники были опрошены на предмет симптомов заболеваний (выявлено не было, равно как и жалоб от сотрудников до начала расследования не поступало).
С учетом того, что проверка не выявила нарушений, а также с учетом всех мер, предпринятых для обеспечения безопасности гостей, ресторан связался с Департаментом здоровья и получил согласование на восстановление работы ресторана с повышенным контролем за выполнением всех санитарных норм, а также с ограниченным меню. „Мы обновили меню, исключили из него все позиции, которые могли бы быть под подозрением, и с 17:00 29 августа восстановили нашу работу с ограниченным меню до получения финального заключения по расследованию от Департамента здоровья“, - говорит владелец Nautilus.
„В настоящий момент нашим гостям ничего не должно угрожать. Для нас случившееся - огромная трагедия и абсолютно выходящее за рамки нормального событие. Мы всегда уделяли повышенное внимание качеству продуктов и требованиям пищевой безопасности, осознавая, что мы предлагаем гостям товары повышенного риска. За 5,5 лет работы ресторана это первый подобный случай и вообще первый случай серьезных обращений к нам по поводу отравлений“, - говорит Андрей Фалеев.
„Для меня невероятно тяжело было получать информацию о новых заразившихся, зная, что все эти случаи уже случились в прошлом и нет возможности как-либо повлиять на них. Если бы мы получили первую информацию о заражениях на день-два раньше, то, однозначно, мы могли бы сократить количество зараженных, но, к сожалению, история не терпит сослагательного наклонения. Я уже лично принес извинения всем пострадавшим и еще раз приношу их здесь, от себя лично и от лица ресторана. Как только закончится официальное расследование и мы в деталях узнаем все обстоятельства, я буду связываться со всеми гостями для урегулирования ситуации“, - добавил он.
Nautilus заверяет, что после случившегося в ресторане будут еще внимательнее относиться к пищевой безопасности и приложат все возможные усилия для предотвращения подобных ситуаций в будущем.