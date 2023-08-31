Пять человек попали в больницу с сальмонеллезом после посещения известного ресторана морепродуктов в Старом городе

Nautilus планировал связаться с гостями для уточнения деталей и разрешения ситуации, но уже на следующий день в очень короткий промежуток времени поступило еще несколько сообщений от гостей, посетивших ресторан с 22 по 25 августа и жаловавшихся на схожие симптомы.

„Так как обращение было только одно, мы не могли предположить, что имеем дело с бактерией. Мы незамедлительно проверили все товары на свежесть и соблюдение правил хранения и обработки, проверили холодильники на соответствие температурному режиму, а также санитарное состояние кухни. Никаких нарушений и отклонений нами выявлено не было. Так как мы работаем с продуктами высокого риска (сырая рыба и морепродукты), мы предположили, что имела место аллергическая реакция или индивидуальная непереносимость отдельных компонентов блюд“, - пояснил Фалеев.

„У нас еще нет официального заключения экспертизы от Департамента здоровья, но информация, которой мы располагаем на данный момент, четко указывает на это“, - констатирует он. По его словам, 25 августа ресторан получил первое сообщение от гостей, что после визита в Nautilus тремя днями ранее у них началось пищевое отравление.

Как сообщили в больнице, на данный момент все еще госпитализированы три человека, обратившиеся с отравлением после похода в ресторан. В случае одного пациента известен диагноз - сальмонеллез, анализы других двух еще обрабатываются.

Позже RusDelfi получил информацию о том, что в инфекционное отделение Ляэне-Таллиннской центральной больницы попали пять совершенно не связанных друг с другом человек с признаками отравления, все из них ранее посетили ресторан Nautilus.

Сообщения о пищевом отравлении после посещения находящегося на улице Пикк ресторана морепродуктов Nautilus начали появляться как на странице самого ресторана в Facebook, так и в различных местных группах о ресторанах.

„Само собой, мы сразу предположили, что имеем дело с бактерией. Кроме того, один из гостей сообщил, что его супруге был сделан анализ, который показал заражение сальмонеллой. Проанализировав сообщения, мы поняли, что все обратившиеся к нам гости заказывали одно и то же блюдо, в котором есть компоненты без термической обработки“, - говорит Фалеев.

По словам владельца ресторана, 22 августа, в день, когда случилось первое заражение, как раз была поставка свежей рыбы и морепродуктов, которыми в Nautilus сразу начали торговать: „Так как до этого дня у нас не было ни одной жалобы, мы предположили, что скорее всего ситуация связана именно с новой поставкой. Мы моментально изъяли из продажи это блюдо, а также другие позиции из меню, где встречались какие-либо из компонентов блюда, которое было под подозрением. Все изъятые из продажи продукты были изолированы и проведена санитарная обработка всей кухни“.

Андрей Фалеев заверяет, что подготовил письмо в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент c целью известить их о случившемся, а также организовать проверку ресторана. Так как дело было в выходные, то проверка была невозможна, поэтому в Nautilus приняли решение закрыть ресторан до уточнения деталей.

В итоге 27 и 28 августа ресторан был закрыт. 28 августа прошла первая инспекция со стороны департамента, в результате которой были переданы на тестирование пробы продуктов. В рамках второй инспекции была проведена полная проверка ресторана на соответствие санитарным нормам, были проверены продукты, правила их хранения, товарное соседство, проинспектированы все холодильники и холодильные камеры, проведены замеры температурного режима холодильного оборудования, полный визуальный осмотр ресторана, проверены все документы сотрудников, план самоконтроля и т.д.