Глава Таллиннского аэропорта: закрытие воздушного пространства с РФ плохо на нас сказалось

„Рискну сказать, что интерес явно снизился. Конечно, я согласен, что для русских воздушное пространство закрыто. Но раньше мы находились в идеальном стратегическом положении с точки зрения торговых потоков между Азией, Европой и Северной Америкой. Пару лет назад в Азию и Северную Америку отправлялось по два самолета в день. Они делали техническую остановку в Таллинне. Теперь этот бизнес ушел. В этом смысле изменение тотальное: раньше мы находились в идеальном месте, теперь - в очень плохом“, - сказал Тувике в интервью ERR.