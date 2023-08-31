Глава Таллиннского аэропорта: закрытие воздушного пространства с РФ плохо на нас сказалось(10)
По словам председателя правления Таллиннского аэропорта Рийво Тувике, взаимное закрытие воздушного пространства ЕС и России невыгодно изменило положение Эстонии с точки зрения торговых потоков между Азией и западными странами, пишет rusERR.
„Рискну сказать, что интерес явно снизился. Конечно, я согласен, что для русских воздушное пространство закрыто. Но раньше мы находились в идеальном стратегическом положении с точки зрения торговых потоков между Азией, Европой и Северной Америкой. Пару лет назад в Азию и Северную Америку отправлялось по два самолета в день. Они делали техническую остановку в Таллинне. Теперь этот бизнес ушел. В этом смысле изменение тотальное: раньше мы находились в идеальном месте, теперь - в очень плохом“, - сказал Тувике в интервью ERR.
„Развитие грузопотоков занимало важное место в нашей стратегии. Сейчас мы в это особо не вкладываемся, потому что воздушное пространство просто закрыто“, - добавил он.