ФОТО | Каждый из нас выбрасывает 26 кг продуктов в год! Шеф-повар Fotografiska создал меню, где отходов - ноль

Одна из целей Месяца эстонской еды - сократить объем продуктов, которые выкидываются в наших домохозяйствах. Ежегодно каждый человек в Эстонии выбрасывает в среднем 61 килограмм пищевых отходов, из которых 26 килограммов составляют испортившиеся продукты.

Для того, чтобы сократить расход продуктов питания в домохозяйствах шев-повар ресторана Fotografiska и почитатель эстонской еды Пеэтер Пихел создал меню на неделю для всей семьи, где число отходов равно нулю.

Цель этого меню - побудить людей готовить дома без отходов, не переводя ингредиенты и не создавая чрезмерное количество отходов. Шеф-повар также поделился советами, как максимально использовать каждый продукт. Скачать меню можно здесь.