Владелец замка Фалль Андрей Дворянинов: „Это была сумасшедшая затея. Но я знал, что замок получится таким, каким он был почти 200 лет назад“

У Андрея Дворянинова по-настоящему говорящая фамилия. В 2011 году никто даже представить не мог, что пройдет совсем немного времени, и замок Кейла-Йоа, который на тот момент уже четыре раза пытались продать на аукционе, обретет свой первозданный вид и войдет в число лучших замков-отелей мира. Между тем его новый хозяин посреди строительно-реставрационных работ показывал журналистам свои владения, и – точно помню! – уже тогда было такое ощущение, как будто он естественное продолжение Бенкендорфов-Волконских. Кажется, родители, называя его в честь героя романа Толстого Андрея Болконского, что-то такое предвидели… С Андреем Дворяниновым беседовал журнал JANA Luxury.