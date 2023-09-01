Самолет, следовавший из Таллинна в Тиват, вернулся в аэропорт из-за чайки, попавшей в двигатель

Сегодня в семь часов утра из Таллиннского аэропорта в Тиват (Черногория) вылетел самолет AirbusA320-214 авиакомпании Smartlynx. Однако, поднявшись в воздух и сделав небольшой круг над Таллинном, самолет, к удивлению пассажиров, вернулся в аэропорт.

Как рассказал один из очевидцев, наблюдавших за полетом самолета с земли, перед тем как развернуться, самолет издал странный звук. „Самолет внезапно начал издавать в воздухе очень странные звуки, похожие на звук дребезжащего вертолета“, - сказал очевидец.

По словам руководителя отдела коммуникаций SmatLynx Агии Кола-Канча, самолету пришлось вернуться в аэропорт из-за чайки, попавшей в двигатель воздушного судна во время взлета.

„Пассажиры не подверглись опасности, поскольку двигатели самолета были проверены на предмет столкновений с птицами, которые случаются в среднем 10-15 раз в день по всему миру“, - пояснила Кола-Канча. „Однако в интересах безопасности пассажиров мы очень серьезно относимся ко всем подобным инцидентам и поэтому воздушное судно вернулось в аэропорт, чтобы оценить возможное повреждение“.

В ходе осмотра самолета выяснилось, что погнулись несколько лопастей двигателя. „На данный момент SmartLynx в срочном порядке занимается организацией замены самолета и раздает талоны на питание пассажирам, ожидающим вылета. Приносим извинения за инцидент и сделаем все возможное, чтобы доставить пассажиров к месту назначения быстро и безопасно“, - добавил Кола-Канча.