3 сентября в Таллинне вновь пройдет "Музейное воскресенье“

В артиллерийской башне Кик-ин-де-Кёк с начала осени и до мая будет проводиться обновление экспозиции, поэтому она будет закрыта для посетителей. В это время будет открыта вся остальная часть музея укреплений. Также в этом году закрыт на ремонт детский музей Мийамилла. Ознакомиться с экспозицией, которая будет открыта в 2024 году, можно по ссылке (на эстонском). В этот раз также будет закрыт для посетителей посетительский центр Таллиннского Певческого поля в связи с проведением мероприятий.