"Хватились – а паспорта нет…" Что делать, если турист, находясь за рубежом, внезапно остался без документов?

Увы, в каждой стране можно нарваться на жулика – мало на свете таких благословенных мест, где можно безнаказанно бродить с открытым ртом, любоваться красотами и не беспокоиться о безопасности кошелька.

С Виктором Б. приключилась такая история: „Мы отдыхали в Грузии, и все было прекрасно, но за день до вылета я потерял паспорт гражданина Эстонии – нес в руках пачку конвертов, свой паспорт, папку с документами и, похоже, выронил. Представительство Эстонии открывается в 9 утра. Самолет вылетает в 4 ночи. Очень нервничал, можно ли успеть за один рабочий день получить выездной документ?“

Мужчина узнал в аэропорту, что выехать из Грузии, предъявив ID-карту, нельзя, при этом цены на авиабилеты успели вырасти в несколько раз по сравнению с тем, за сколько он их покупал на распродаже, и нужной суммы для покупки нового билета у него просто не было.

Он позвонил на горячую линию МИД ЭР, затем обратился в эстонское консульство в Грузии, и… одноразовый рейсовый документ был готов всего через три часа.

Похожая история произошла и с Андреем В. Опытный путешественник, он был наслышан о том, что в Италии, особенно – в городе Неаполе, орудуют очень ловкие воришки. И все же именно там он попал в беду.

„Мы с семьей ехали в метро, стоя. Я время от времени сверялся с картой в смартфоне, чтобы не пропустить свою остановку. Народу в вагоне было немного, никакой давки, – рассказывает мужчина. – В какой-то момент вагон слегка качнуло, совсем немного, но неподалеку стоящий мужчина потерял равновесие и упал практически мне в объятья. Извинился и отошел. А уже на поверхности я обнаружил, что из внутреннего кармана куртки пропал бумажник, в котором была, в числе прочего, и ID-карта“.

И вместо того, чтобы посещать местные достопримечательности, Андрею пришлось заниматься оформлением документов, чтобы по крайней мере успеть воспользоваться билетами домой.

Без паники, только спокойствие!