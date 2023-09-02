"Хватились – а паспорта нет…" Что делать, если турист, находясь за рубежом, внезапно остался без документов?(2)
Невозможно уберечься от неприятностей – они случаются со всеми. Бывает, что человек остается на улице чужого города „без всего“: например, если карманники вытянули кошелек, в котором были деньги, документы и банковские карты. Как не допустить, чтобы беда увеличилась в масштабе, и куда обращаться за помощью, узнавала „МК-Эстония“.
Увы, в каждой стране можно нарваться на жулика – мало на свете таких благословенных мест, где можно безнаказанно бродить с открытым ртом, любоваться красотами и не беспокоиться о безопасности кошелька.
С Виктором Б. приключилась такая история: „Мы отдыхали в Грузии, и все было прекрасно, но за день до вылета я потерял паспорт гражданина Эстонии – нес в руках пачку конвертов, свой паспорт, папку с документами и, похоже, выронил. Представительство Эстонии открывается в 9 утра. Самолет вылетает в 4 ночи. Очень нервничал, можно ли успеть за один рабочий день получить выездной документ?“
Мужчина узнал в аэропорту, что выехать из Грузии, предъявив ID-карту, нельзя, при этом цены на авиабилеты успели вырасти в несколько раз по сравнению с тем, за сколько он их покупал на распродаже, и нужной суммы для покупки нового билета у него просто не было.
Он позвонил на горячую линию МИД ЭР, затем обратился в эстонское консульство в Грузии, и… одноразовый рейсовый документ был готов всего через три часа.
Похожая история произошла и с Андреем В. Опытный путешественник, он был наслышан о том, что в Италии, особенно – в городе Неаполе, орудуют очень ловкие воришки. И все же именно там он попал в беду.
„Мы с семьей ехали в метро, стоя. Я время от времени сверялся с картой в смартфоне, чтобы не пропустить свою остановку. Народу в вагоне было немного, никакой давки, – рассказывает мужчина. – В какой-то момент вагон слегка качнуло, совсем немного, но неподалеку стоящий мужчина потерял равновесие и упал практически мне в объятья. Извинился и отошел. А уже на поверхности я обнаружил, что из внутреннего кармана куртки пропал бумажник, в котором была, в числе прочего, и ID-карта“.
И вместо того, чтобы посещать местные достопримечательности, Андрею пришлось заниматься оформлением документов, чтобы по крайней мере успеть воспользоваться билетами домой.
Без паники, только спокойствие!
„Если за границей вы потеряли документы или их у вас украли, в первую очередь необходимо зарегистрировать дело в местной полиции и получить справку, подтверждающую обращение в полицию“, – посоветовали в отделе коммуникаций Департамента полиции и погранохраны Эстонии.
Важно не поддаваться панике, вспомнить детально все, что находилось в кошельке, и сразу заблокировать все банковские карты, чтобы посторонние не смогли ими воспользоваться. Сообщить о потере или краже в банк можно, позвонив на инфолинию, где в т. ч. сообщат, как и когда можно будет получить новую карту.
„Затем следует обратиться в посольство или консульство Эстонии, а также сообщить о краже документов в эстонскую полицию по телефону +372 612 3000 (с 9.00 до 17.00). Или написать по адресу электронной почты ppa@politsei.ee. Если вы сразу же подадите ходатайство о новом паспорте, ваш утерянный или украденный документ на этом основании признают недействительным“, – говорят в полиции.
Украденную ID-карту следует как можно быстрее заблокировать, чтобы злоумышленник не успел взять на ваше имя кредит или еще каким-то образом использовать ваши данные в своих мутных схемах. Для этого надо позвонить в Центр сертификации (находясь за границей, набирайте номер +372 677 3377). Вы должны будете назвать свои имя и фамилию, год рождения или личный код, место рождения или номер ID-карты, после этого действие сертификатов можно будет приостановить.
Это не позволит мошенникам использовать карту в электронной среде. Если же ID-карту вернуть не удастся (бывает же, что вор выбрасывает документы, а кто-то находит их и сдает в полицию), вы должны будете написать заявление, на основании которого ID-карта будет признана недействительной, и ходатайствовать о выдаче новой карты.
Конечно, чтобы ходатайствовать о признании документов недействительными или о выдаче новых, необходимо подтвердить свою личность, лучше всего – при помощи другого документа с фото.
Но если были потеряны и ID-карта, и паспорт, и водительские права, то идентификация происходит другим способом. Данные человека, которые он сам сообщает, сверяют с теми, которые находятся в базе данных. Также у полиции есть возможность сверить фотографию с реальным лицом человека.
Если до начала путешествия вы зарегистрировали свою поездку на портале Reisi Targalt, установить, что вы – это действительно вы, получится быстрее.
Особый случай: там лучше ничего не терять
На странице Reisi Targalt по-прежнему действует предупреждение, в котором МИД советует не ездить в Россию и Беларусь без острой необходимости. Граждан Эстонии, временно пребывающих в России и Беларуси, просят взвесить важность своего пребывания в этих странах и по возможности вернуться в Эстонию.
За получением консульской помощи, в том числе при утере документа, можно обратиться в Посольство Эстонии в России в Москве. В Беларуси консульскую помощь оказывает Посольство Эстонии в Минске.
„Напоминаем, что консульское представительство Эстонии в России только одно – в Москве, поэтому получить консульскую помощь уже не так просто, как раньше, когда действовало Генеральное консульство Эстонии в Санкт-Петербурге и его офис в Пскове, – сообщили „МК-Эстонии“ в Министерстве иностранных дел. – Граждане Эстонии могут обратиться за помощью в любое другое представительство ЕС в России, но во всех странах-членах ЕС количество сотрудников сократилось из-за дипломатии стран или других ограничений. Поэтому получение помощи занимает больше времени, чем раньше.
Если вы все-таки решили поехать в Россию или Беларусь, обязательно зарегистрируйте поездку на странице Reisi Targalt: https://reisitargalt.vm.ee/. Рекомендуем очень внимательно следить за тем, чтобы во время поездки не потерять паспорт, деньги или телефон, ведь заменить любое из них будет непросто“.
Что может сделать консул?
Выдать временный проездной документ нуждающемуся лицу.
Консультировать при необходимости при общении с местными властями.
Посредничать в общении с близкими в Эстонии, если это необходимо.
Быть посредником в общении с посольствами стран-членов Европейского союза, если в стране нет представительства Эстонии и временный проездной документ должен быть выдан представительством другой страны.
Что не может сделать консул?
Оплатить пошлину за выдачу временного проездного документа, выданного другой страной Европейского союза.
Источник: reisitargalt.vm.ee
Полезные советы
Если ID-карта была украдена за границей в стране, в которой у Эстонии есть официальное представительство, вы можете ходатайствовать там о получении временного документа. Вам выдадут справку или разрешение на возвращение в Эстонию. В случае кражи или утери паспорта или удостоверения личности в иностранном государстве госпошлина, взимаемая за выдачу справки или разрешения на возвращение, составляет 20 евро.
Для получения сертификата на возвращение необходимо представить две одинаковые фотографии размером 40х50мм. И заполненную форму ходатайства о документе для возвращения (для граждан Эстонии и имеющих ВНЖ в Эстонии граждан других государств предназначены разные анкеты). Чтобы запросить документ, необходимо лично обратиться в представительство ЭР.
Выданный документ предназначен для возвращения в Эстонию – его нельзя использовать для продолжения текущей поездки или проживания в принимающей стране.
В исключительных случаях, особенно если вы путешествуете по Европейскому союзу и планируете возвращаться в Эстонию, транспортная компания также может разрешить подняться на борт с копией документа (об этом у своей транспортной компании можно поинтересоваться заранее). Копии документов стоит сделать до начала поездки и хранить их отдельно от оригиналов.
Если документ утерян в стране, где у Эстонии нет официального представительства или почетного консула, можно запросить необходимый документ для возврата в иностранном представительстве страны-члена Европейского союза, и в этом случае вам будет выдан экстренный проездной документ – Emergency Travel Document.
Вы можете связаться с посольствами Европейского союза напрямую или обратиться на горячую линию Министерства иностранных дел ЭР по телефону+372 5301 9999, чтобы получить необходимые контакты.
При обращении в зарубежное представительство другого государства-члена ЕС вы должны подтвердить свою личность (например, другими документами), и представительство этого иностранного государства может связаться с Министерством иностранных дел Эстонии, чтобы идентифицировать вас. Для оформления данного документа также необходимо предоставить две фотографии. Более подробно о требованиях и о размере пошлины нужно узнавать в представительстве, в котором вы запрашиваете документ, они могут в разных странах меняться.
Как только вы сообщите в полицию об утере или краже паспорта, выясните, не нужно ли получить выездную визу, зарегистрироваться в иммиграционной службе или совершить другие процедуры, чтобы покинуть страну.
Обратите внимание, что дополнительные шаги могут потребовать времени, поэтому ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять оформление документов на последний момент.