Французский турист пытался вывезти с пляжа Сардинии более 40 кг камней

Как выяснили правоохранители, француз вывез камни с пляжа Лампиану в городе Сассари. Он планировал провезти груз в багажнике автомобиля и купил билет на паром из Порто-Торрес до Ниццы, но нарвался на проверку в порту. Полиция изъяла камни и отвезла их обратно на пляж. Туриста же арестовали, теперь ему грозит штраф до 3000 евро.

Вывоз щебня, камней, песка или ракушек с пляжей Сардинии запрещен законом. Наказание — штраф от 500 до 3000 евро или тюремное заключение. Данный закон действует на Сардинии с 2017 года, поскольку многие люди не просто берут уникальный сардинский песок в качестве сувенира, а перепродают его.

Вынос песка и камней с пляжа может привести к экологическим проблемам и более быстрой эрозии береговой линии. "Немногочисленные туристы, посещающие Сардинию, ежедневно уносят с пляжей 40 кг песка. В долгосрочной перспективе такая активность может привести к сокращению количества пляжей, которые до сих пор привлекали туристов на остров“, — объяснил местный эколог Пьерлуиджи Кокко.

Периодически полиция Сардинии задерживает туристов, в чьем багаже обнаруживается песок или камни с местных пляжей. Так, в 2019 году у туристов, которые, по данным местной полиции, хотели наполнить свой аквариум сардинским песком, конфисковали 14 пластиковых бутылок с 40 кг песка.

Несмотря на все законы и штрафы, спрос на сардинский песок на онлайн-рынке по-прежнему очень высокий.