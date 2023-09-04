Индекс качества жизни: жители лучших городов рассказывают, как там на самом деле обстоят дела

Для блогера Кимми Коннер, уроженки Калифорнии, этот город не заменить никаким другим. „Такие места, как Сидней, сразу же бросаются в глаза: потрясающие виды, побережья и культовые здания. Но Мельбурн — это не город достопримечательностей, а город культуры. Чтобы почувствовать ритм жизни этого места, нужно наткнуться на крошечную кофейню в красочном переулке и заказать один из лучших кофе в своей жизни или же попробовать дегустационное меню в специализированных ресторанах“.

„В Мельбурне потрясающая кухня, культурна и искусство, мероприятия и достопримечательности“, — говорит Джейн Моррелл, защитник прав инвалидов, основатель и генеральный директор Carer Solutions. Она отмечает, что в городе легко ориентироваться: трамваи курсируют по всему центру и пригородам. Кроме того, всего в нескольких минутах езды находятся всемирно известные пляжи и винодельческие районы.

Мужчина рекомендует погрузиться в кулинарную историю Вены, попробовать традиционные блюда, например, шницель и торт „Захер“, а также посетить различные рынки, чтобы насладиться свежими продуктами и местными деликатесами.

Для Ричарда Восса, менеджера по продажам и маркетингу в отеле Das Tigra, удобства жизни в городе только усиливаются благодаря богатой культурной истории и предлагаемым здесь развлечениям. „В Вене есть много впечатляющих исторических зданий — дворец Шенбрунн, Хофбург и Венская ратуша. Город известен своими музыкальными традициями: здесь жили и работали Моцарт, Бетховен и Штраус“.

„Иногда, когда мы слишком много работаем и подолгу никуда не выезжаем, мы даже не замечаем этого, потому что можем утолить голод по всему вышеперечисленному в пределах города“, — добавила Филиппоу.

„По сути, в одном месте вы проходите полный жизненный круг“, — объясняет Мануэла Филиппоу, управляющая рестораном Konstantin Filippou. По ее словам, благодаря сохранившейся истории, надежной системе общественного транспорта, услугам по уходу за детьми и легкому доступу к кафе, театрам и даже винодельням в черте города Вена может показаться местом вечного отдыха.

Столице Австрии не впервой возглавлять индекс качества жизни. По мнению жителей, Вена — это нечто большее, чем стабильность, здравоохранение, образование и инфраструктура.

Кимми Коннер считает, что люди здесь более приветливы, чем в Сиднее, а Джейн Моррелл называет позитивное отношение жителей фактором, повышающим уровень жизни.

Ванкувер, Канада

В этом году три канадских города (включая Калгари и Торонто) вошли в первую десятку, но Ванкувер в рейтинге выше других.

„Ванкувер обеспечивает легкий доступ к лесу, морю и небу, — говорит Тони Хо, местный житель и владелец малого бизнеса. — Наша транспортная система позволяет добраться из Английской бухты до вершины города на горе Граус за один день на автобусе, велосипеде, поезде и лодке“. Ему также нравится разнообразная кухня города — отражение мультикультурного состава Ванкувера, где можно найти все — от эфиопской инджеры до тибетского момо.

Как родитель маленького ребенка, он ценит многочисленные парки и пляжи – все они находятся менее чем в 20 минутах от центра города. „Я хочу, чтобы мой ребенок имел доступ к ним на всю оставшуюся жизнь“, — говорит Хо.

Благоприятная иммиграционная политика привлекает сюда и владельцев бизнеса из других стран. „Как предприниматель и иммигрант из Хорватии, я искал город, который мог бы способствовать развитию бизнеса, — делится своим опытом Джо Тольцманн, генеральный директор мобильной платформы RocketPlan. Он отмечает, что Ванкувер располагает к отдыху. — Когда мне нужно было сделать на работе перерыв, с одной стороны был океан, а через дорогу — горы“.

Осака, Япония

Заняв 10 место в индексе и став единственной азиатской страной, вошедшей в первую десятку, город Осака получил 100 баллов по показателям стабильности, здравоохранения и образования. Поскольку стоимость жизни продолжает снижать доходы многих семей по всему миру, доступность Осаки является большим плюсом для жителей.