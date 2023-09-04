Власти Франции: "Нужно бороться со слишком дешевым авиарейсами“(9)
Министр транспорта Франции заявил, что предложит ЕС политику минимальных цен на авиабилеты, чтобы снизить количество вредных выбросов, пишет портал 34travel.me.
Клеман Бон заявил, что планирует „бороться с социальным и экологическим демпингом“ и что „билеты на самолет за € 10 больше невозможны“. Он сказал, что сверхнизкая цена билета „не отражает цену для планеты“.
Бон заявил о намерении предложить ввести политику минимальных цен на авиабилеты на уровне ЕС. По мнению эксперта тревел-индустрии и создателя кампании Trains for Europe Джона Уорта, вероятность того, что другие страны ЕС массово поддержат предложение, невелика.
В июне 2020 года подобные меры обсуждали в Австрии: тогда страна объявила, что собирается запретить продавать авиабилеты по ценам ниже фактических налогов и сборов, то есть в среднем цена за билет должна была составить от € 40 за человека. Генеральный директор Ryanair тогда сравнил такие меры с „экономикой Северной Кореи“.
Ранее во Франции закрыли некоторые внутренние авиарейсы – по тем направлениям, куда можно добраться на поезде за 2,5 часа или быстрее. Под запрет попали всего три рейса. Климатические активисты раскритиковали французское правительство, заявив, что данный запрет – недостаточная мера, чтобы повлиять на выбросы углекислого газа в авиации.
По данным Greenpeace, опубликованным в июле, перемещаться по Европе на поезде в среднем в 2-4 раза дороже, чем на самолете. Из 112 важнейших европейских маршрутов только 12 железнодорожных линий оказались быстрее и дешевле перелетов.