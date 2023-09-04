Власти Франции: "Нужно бороться со слишком дешевым авиарейсами“

Клеман Бон заявил, что планирует „бороться с социальным и экологическим демпингом“ и что „билеты на самолет за € 10 больше невозможны“. Он сказал, что сверхнизкая цена билета „не отражает цену для планеты“.

Бон заявил о намерении предложить ввести политику минимальных цен на авиабилеты на уровне ЕС. По мнению эксперта тревел-индустрии и создателя кампании Trains for Europe Джона Уорта, вероятность того, что другие страны ЕС массово поддержат предложение, невелика.

В июне 2020 года подобные меры обсуждали в Австрии: тогда страна объявила, что собирается запретить продавать авиабилеты по ценам ниже фактических налогов и сборов, то есть в среднем цена за билет должна была составить от € 40 за человека. Генеральный директор Ryanair тогда сравнил такие меры с „экономикой Северной Кореи“.

Ранее во Франции закрыли некоторые внутренние авиарейсы – по тем направлениям, куда можно добраться на поезде за 2,5 часа или быстрее. Под запрет попали всего три рейса. Климатические активисты раскритиковали французское правительство, заявив, что данный запрет – недостаточная мера, чтобы повлиять на выбросы углекислого газа в авиации.

По данным Greenpeace, опубликованным в июле, перемещаться по Европе на поезде в среднем в 2-4 раза дороже, чем на самолете. Из 112 важнейших европейских маршрутов только 12 железнодорожных линий оказались быстрее и дешевле перелетов.