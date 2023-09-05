Осторожно! За ввоз эстонской свинины в Финляндию можно угодить за решетку
Как известно, финские туристы любят не только отдыхать в Эстонии, но и покупать с собой эстонские продукты. Но, оказывается, не все так просто. Департамент продовольственной безопасности Финляндии напоминает, что действует несколько строгих ограничений, о которых туристы могут и не знать, пишет издание Iltalehti.
Последнее время у финских туристов особой популярностью пользуется эстонская маринованная свинина. Представитель Stockmann подтвердил изданию Iltalehti, что наши северные соседи в полном восторге от маринованного свиного шашлыка, который продается на развес в эстонских магазинах.
В то же время мало кто помнит, что еще с 2014 года действует запрет на импорт свинины из-за африканской чумы свиней, которая распространилась и в Эстонии. По данным Финского продовольственного департамента, ввозить в Финляндию можно только те продукты из свинины, которые имеют на упаковке овальную маркировку Евросоюза. При этом упаковка должна быть закрытой. А вот мясо в открытых емкостях или без упаковки через границу ввозить нельзя. Если турист привозит в Финляндию немаркированную свинину из Эстонии или других мест, наказанием является либо штраф, либо тюремное заключение на срок до шести месяцев.
Финские чиновники надеются, что их граждане будут следовать рекомендациям властей и вести себя ответственно.