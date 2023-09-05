Исследование: в среднем семья из Эстонии потратила на летний отпуск в этом году 2 300 евро

„Несмотря на то что путешественник из Эстонии и Балтийских стран по-прежнему может выбрать скромный отель с 2 и 3 звездами, более 70% путешественников из Балтийских стран предпочитают отдыхать в отелях с уровнем обслуживания от 4+ и 5 звезд. В разрезе последних лет мы видим увеличение спроса на пакетные туры и, несмотря на увеличение стоимости туристических услуг в этом году, это никоим образом спрос не уменьшило. Наоборот, интерес к пакетным турам продолжает расти и среди тех, кто решает продлить свой отдых и покупает тур на осень, не смотря что календарное лето закончилось,“ прокомментировала последние события в сфере туристических услуг директор по продажам и маркетингу TEZ TOUR Елена Гавронски.

В среднем семья из Эстонии потратила на летний отпуск 2 300 евро, и более 70% путешественников выбрали размещение с высоким уровнем обслуживания. Наивысший спрос на роскошный отдых наблюдается у путешественников, проводящих отпуск в Турции, где более 80% отдыхающих выбирают отели с 5 звездами и выше. В то время как в Греции и Болгарии предпочтения отдыхающих равномерно распределены между отелями с 4 и 5 звездами, что, вероятно, объясняется более активным отдыхом и зачастую отсутствием необходимости распространенного „все включено“ в данных направлениях.

Согласно данным компании, интерес к туристическим услугам остается высоким и в осенне-зимний сезон. Несколько направлений для осенних каникул уже распроданы. Также проявляется большой интерес к праздничным поездкам, предлагавшимся в прошлом году в период Рождества и Нового года. Гибкие, более короткие поездки позволяют создать удобный и подходящий каждому график отдыха, добавляя в план путешествий жителей Эстонии еще одну привычку - проводить Рождественские и Новогодние праздники вне дома.

„Хотя лето безусловно является самым популярным временем для отдыха, мы видим, что многие желают продлить свое лето благодаря поездкам, которые проходят в сентябре и октябре. Этот период также подходит для тех, кто не любит жару, а предпочитает умеренно теплый воздух. В некоторых местах осенью заметно меньше туристов, что позволяет наслаждаться более приватным отдыхом,“ добавляет Гавронски.