"Мишлен" у вас дома: 6 таллиннских ресторанов из "Красного гида", которые работают на доставку
В 2023 году 34 эстонских ресторана вошли в путеводитель „Мишлен“, однако, не все они доставляют еду домой. Причина понятна: транспортировка может испортить как внешний вид, так и качество блюд, а полноценный гастрономический опыт со „звездами“, как в 180° by Matthias Diether и NOA Chef’s Hall, вообще немыслим в домашних условиях.
Некоторые рестораны из гида тем не менее позволяют устроить дегустацию в домашнем халате за просмотром сериала, и не нужно бронировать столик на недели вперед.
Härg
Härg прежде всего старается предложить стейки лучшего качества, запеченное при низкой температуре мясо, изысканные мясные блюда на гриле, а также салаты и свежие соки/смузи к ним. Пристальное внимание уделяется живому огню – блюда готовятся на гриле прямо на углях или в них, а фирменным блюдом является знаменитый угольный стейк, или dirty steak.
Что заказывают: „суперфуд“ с авокадо, шпинатом, проростками, помидорами черри, физалисом, ягодами годжи и красным луком; говяжье филе с пюре из цветной капусты, морковью, луковым джемом и мясным соусом; бургер Härg; иберийскую свинину с копченой паприкой и чимичурри.
Gianni
Ресторан Gianni с элегантной атмосферой и уютное кафе – словно кусочек Италии прямо в центре Таллинна. Вам предложат насладиться традиционными итальянскими блюдами, тщательно подобранными винами и превосходным обслуживанием. Ресторан открыт с 12 до 23 часов, в кафе же можно насладиться вкусным завтраком по рабочим дням уже начиная с 8 часов утра (летом с 9:00).
Что заказывают: спагетти карбонара a la Gianni; тальятелле болоньезе; тальолини с пармезаном и черным трюфелем; куриную грудку по-милански с трюфельным соусом и микс-салатом; пиццу „Маргарита“.
MOON
MOON – слово с подвохом. В английском языке оно означает луну, а в эстонском с произношением [mo:n] – красивый цветок с красными соцветиями (мак), а также съестные припасы, взятые с собой в дорогу. Это уютное бистро, разделенное на три зала, отличается ярким декором, красивой люстрой и меню, включающим как классические, так и современные блюда русской кухни.
Что заказывают: рыбный суп с креветками, лососем и томатно-хреновой сальсой; пельмени из щуки ручной работы в сливочно-укропном соусе; сибирские пельмени ручной работы с тремя мясными начинками и грибами в бульоне; курицу по-киевски с пюре из сливочного масла с травами, салатом из шпината и соусом из орехового масла.
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