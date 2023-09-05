"Мишлен" у вас дома: 6 таллиннских ресторанов из "Красного гида", которые работают на доставку

Некоторые рестораны из гида тем не менее позволяют устроить дегустацию в домашнем халате за просмотром сериала, и не нужно бронировать столик на недели вперед.

Härg

Härg прежде всего старается предложить стейки лучшего качества, запеченное при низкой температуре мясо, изысканные мясные блюда на гриле, а также салаты и свежие соки/смузи к ним. Пристальное внимание уделяется живому огню – блюда готовятся на гриле прямо на углях или в них, а фирменным блюдом является знаменитый угольный стейк, или dirty steak.

Что заказывают: „суперфуд“ с авокадо, шпинатом, проростками, помидорами черри, физалисом, ягодами годжи и красным луком; говяжье филе с пюре из цветной капусты, морковью, луковым джемом и мясным соусом; бургер Härg; иберийскую свинину с копченой паприкой и чимичурри.

Gianni

Ресторан Gianni с элегантной атмосферой и уютное кафе – словно кусочек Италии прямо в центре Таллинна. Вам предложат насладиться традиционными итальянскими блюдами, тщательно подобранными винами и превосходным обслуживанием. Ресторан открыт с 12 до 23 часов, в кафе же можно насладиться вкусным завтраком по рабочим дням уже начиная с 8 часов утра (летом с 9:00).

Что заказывают: спагетти карбонара a la Gianni; тальятелле болоньезе; тальолини с пармезаном и черным трюфелем; куриную грудку по-милански с трюфельным соусом и микс-салатом; пиццу „Маргарита“.

MOON

MOON – слово с подвохом. В английском языке оно означает луну, а в эстонском с произношением [mo:n] – красивый цветок с красными соцветиями (мак), а также съестные припасы, взятые с собой в дорогу. Это уютное бистро, разделенное на три зала, отличается ярким декором, красивой люстрой и меню, включающим как классические, так и современные блюда русской кухни.