"Они были пьяны и вели себя неприлично“. Турецкий отель оштрафовал российских туристов на 200 евро

По словам владельца 4-зведочного отеля Meril Club в турецком Мармарисе, россияне в пьяном виде выломали стеклянную дверь душевой кабины. Гости же заявили, что стеклянная дверь соскочила с роликовых креплений и разбилась на мелкие осколки, нанеся им увечья.

„Оставшуюся ночь мы вытаскивали друг из друга стекло и подметали номер“, – пожаловались российские туристы. На следующий день они решили добиться компенсации за полученные царапины, но гостиница решила по-другому. Владелец отеля выселил туристов из номера и выставил им штраф за испорченное имущество.

„Они были пьяны и вели себя неприлично“, - рассказал владелец отеля.

Туристы обратились за помощью в турагентство, через которое оформляли путевку в Турцию. Однако там им тоже не помогли и посоветовали оплатить штраф, чтобы избежать более серьезных проблем и спокойно вернуться домой. То же сказали и в турецкой полиции.

В конце концов пара заплатила за стекло 200 евро и осталась в отеле еще на неделю. Счет об уплате им не выдали, поэтому по возвращении домой они не смогут доказать, что платили кому-то за поврежденное имущество.