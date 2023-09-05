"Они были пьяны и вели себя неприлично“. Турецкий отель оштрафовал российских туристов на 200 евро(3)
Владелец отеля заявил, что гости повредили имущество, хотя сами россияне утверждают, что якобы стали жертвами, пишет Obozrevetel.
По словам владельца 4-зведочного отеля Meril Club в турецком Мармарисе, россияне в пьяном виде выломали стеклянную дверь душевой кабины. Гости же заявили, что стеклянная дверь соскочила с роликовых креплений и разбилась на мелкие осколки, нанеся им увечья.
„Оставшуюся ночь мы вытаскивали друг из друга стекло и подметали номер“, – пожаловались российские туристы. На следующий день они решили добиться компенсации за полученные царапины, но гостиница решила по-другому. Владелец отеля выселил туристов из номера и выставил им штраф за испорченное имущество.
„Они были пьяны и вели себя неприлично“, - рассказал владелец отеля.
Туристы обратились за помощью в турагентство, через которое оформляли путевку в Турцию. Однако там им тоже не помогли и посоветовали оплатить штраф, чтобы избежать более серьезных проблем и спокойно вернуться домой. То же сказали и в турецкой полиции.
В конце концов пара заплатила за стекло 200 евро и осталась в отеле еще на неделю. Счет об уплате им не выдали, поэтому по возвращении домой они не смогут доказать, что платили кому-то за поврежденное имущество.