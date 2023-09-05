Tallink c 12 октября добавляет круизное судно Victoria I на маршрут Таллинн – Хельсинки

5 сентября 2023 г. концерн Tallink Grupp объявил о восстановлении популярного круизного сообщения на линии Таллинн – Хельсинки с четверга, 12 октября 2023 года, когда судно Victoria I выйдет на популярный маршрут между столицами двух североевропейских стран. Это означает, что компания вновь увеличивает количество ежедневных рейсов между Таллинном и Хельсинки до допандемического уровня, предлагая 14 рейсов в день.