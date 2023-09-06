ФОТО | Посещение бесплатно, только захватите дрова: на озере Харку начали работать общественные сауны

"В прошлом году в рамках проекта народного бюджета жителям было предложено 12 идей, которые можно было реализовать в Хааберсти. Победителем голосования стала идея строительства общественных саун и места для зимнего купания на берегу озера Харку. Авторами идеи стали Лийза Рейтель, Кайе Аррас и Райн Аррас. Был проведен тендер на покупку саун, конкурс выиграла компания Top Marine OÜ. Стоимость проекта составила 85 000 евро“, — вспоминает старейшина района Хааберсти Олег Сильянов.

Свободный вход

По словам Олега Сильянова, на озеро Харку приглашаются все любители саун. Посещение бесплатное, но для растопки нужно принести свои дрова.

Сауна открыта для посещения с 12 до 22:00.

Сауна открыта для посещения с 12:00 до 22:00. „Если вы стали первым посетителем, то ключ выдаст охранник. В других случаях посещение сауны проходит в порядке живой очереди“, - пояснил Сильянов.

В летний сезон, с 1 июня по 30 сентября, сауны будут бесплатно доступны всем желающим. С 1 октября по 31 мая сауны и открытый бассейн будут использовать любители зимнего плавания, забронировать их смогут все желающие.

"Поскольку это общественные сауны, за чистоту отвечают сами пользователи сауны“, - добавил Сильянов.

Сауна на плоту на озере Клоога

Еще одна общественная сауна расположена на плоту на озере Клоога. Построена она была в 2022 году в результате сотрудничества Re Stuudio MTÜ и Эстонской художественной академии в рамках строительной практики студентов-дизайнеров интерьеров.

Забронировать эту сауну можно онлайн. Правда, посещение платное: стоимость за 3 часа - 10 евро/человек, но минимальная плата в будние дни - 30 евро, минимальная плата в праздники и на выходных - 50 евро. Помимо этого, нужно принести дрова и самостоятельно сауну растопить.

