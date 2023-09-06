Эстонский музей природы приглашает посетителей на выставку грибов с 7 сентября

„На выставке грибов можно будет увидеть различные виды съедобных, несъедобных и даже очень ядовитых грибов, но какие именно грибы мы сможем предложить посетителям сразу на открытии выставки, зависит от результатов традиционных, предшествующих открытию выставки поездок за грибами сотрудников музея, – сказала биолог Эстонского музея природы Лооре Эрлих. – Во время выставки сотрудники Эстонского музея природы совершат несколько поездок за грибами, чтобы постоянно обновлять экспозицию новыми и свежими экспонатами“.

Эрлих добавила, что каждая выставка грибов уникальна. „Год году рознь – если в прошлом году был очень плохой урожай грибов, и мы радовались каждой сыроежке, то в этом году ситуация совершенно иная. В наших лесах грибов сейчас в изобилии, и мы надеемся предложить посетителям как знакомые виды, так и увлекательные открытия“, – сказала она.

Во время выставки грибов на месте находятся консультанты Эстонского музея природы, которым можно задать интересующие вас вопросы о грибах. „Наше основной посыл любителям грибов – если вы не уверены на 100 процентов, что этот гриб съедобный, пожалуйста, оставьте его в лесу. Не стоит рисковать“, – подчеркнула Лооре Эрлих.

Эстонский музей природы находится в Таллинне по адресу ул. Лай, 29а.