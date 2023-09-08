Большие планы крошечного Рухну: как молодые люди развивают самый отдаленный остров Эстонии

Главная проблема для развития туризма на Рухну – расстояние. По словам Эвы, в Эстонии очень популярно посещать острова, но обычно Рухну оказывается в самом конце длинного списка. „На материке любят повторять: „Вот, я побывал наконец-то на Кихну“. И при этом забывают нас“, — говорит Эва.

Михкель и Эва уверяют, что побывав однажды на острове, туристы потом снова и снова сюда возвращаются. Настолько всем здесь нравится. „И для гостей острова, и для местных жителей Рухну - маленький райский остров. Одну сторону острова занимают пляжи с поющими песками, а другая сторона покрыта береговыми лугами, где пасутся животные. В центре острова расположена деревня в стиле Буллерби (Буллерби - деревня из сказок Астрид Линдгрен, прим. ред), где обычно все и собираются. Это особый мир, неповторимая атмосфера, почему бы и не вернуться?!“ - нахвалит Эва свой родной остров и разнообразие природных достопримечательностей. Их здесь действительно очень много, встречаются даже породы деревьев, которых не увидишь на материке. Появились они на Рухну в результате экспериментов сначала шведов, проживавших на острове, а в более позднее время лесников, продолживших традицию.