Селфи за 5000 евро: немецкий турист повредил знаменитый фонтан во Флоренции

На прошлой неделе, в ночь с субботы на воскресенье, молодой человек из Германии залез на известный фонтан Нептун на площадь Синьории во Флоренции, чтобы сделать селфи. В результате его опрометчивого поступка от колесницы Нептуна отломился кусок мрамора, повреждено также копыто одной из лошадей.

Местная полиция задержала молодого человека через несколько часов, выследив его местоположение с помощью уличных камер. По оценкам, сумма ущерба составляет около 5000 евро. Кроме того, туристу грозит крупный штраф.

Фонтан Нептуна был заказан в 1559 году герцогом Флоренции Козимо I Медичи в честь свадьбы его сына Франческо Медичи I с Иоанной Австрийской. Фигура Нептуна высотой 4,2 метра, изготовленная из апуанского мрамора, напоминала лицо великого герцога Козимо. Фонтан был введен в эксплуатацию в 1565 году.