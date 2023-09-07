ФОТО | Мастер-класс по коктейлям и необычные закуски! Ресторан SMAK отпраздновал начало осеннего сезона

Шеф-повар ресторана SMAK Дмитрий Рооз прекрасно знает, как важно создать хорошее настроение и есть качественную еду в наступающем сезоне. „Smak на самом деле переводится со шведского языка как „вкус“. Это и есть моя страсть и стиль жизни, что меня вдохновляет больше всего изо дня в день - подарить людям вкусовые впечатления вне государственных границ и культурных различий“, - сказал он.

Бармен Liviko Вячеслав Иличев показал, как легко в домашних условиях приготовить коктейли. Безалкогольный вариант можно сделать из любого безалкогольного просекко и безалкогольного ликера Corsaro, который по вкусу напоминает что-то среднее между Aperol и Campari. Подается он с долькой апельсина. В итоге получается свежий коктейль типа спритца.

Второй коктейль, приготовление которого показал бармен - черничный джин. Для него в шейкере разминается до десяти ягод черники, все это заливается джином, лимонным соком и сахарным сиропом, а затем тщательно взбивается в шейкере вместе с щедрым количеством льда. Если получившийся коктейль слишком крепким, его можно разбавить содовой - главное, перемешать!

Гости вечера смогли также насладиться выступлением джазовой певицы Ребекки Контус и, конечно же, отведать интересные закуски от ресторана SMAK. Смотрите, как прошло мероприятие!