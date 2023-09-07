Власти Индии собираются поменять название страны

Многие лидеры Индийской народной партии («Бхаратия джаната парти“, BJP), включая главного министра штата Ассам, выступили в поддержку переименования страны в „Бхарат“. Лидер партии Конгресса Джайрам Рамеш сообщил, что официальные приглашения на ужин G20 от президента Индии Драупади Мурму уже были отправлены от имени „президента Бхарата“ вместо обычного „президент Индии“.

Бхарат — название Индии на языке хинди. Сегодняшнее официальное название страны, республика Индия, происходит от древнеперсидского слова „хинду“, родственного санскритскому „синдху“ — историческое название реки Инд.

Министр электроники и информационных технологий Индии Раджив Чандрасекхар заявил, что слово „Бхарат“ сохранилось с древнейших времен и должно стать главным названием государства. „Наша страна — „Бхарат“, и в этом не должно быть никаких сомнений“, — добавил он.

Депутат верхней палаты парламента Нареш Бансал также поддержал предложение, заявив, что слово „Индия“ — „символ колониального рабства“ и должно быть исключено из конституции. „Британцы переименовали Бхарат в Индию. Наша страна известна под именем „Бхарат“ уже тысячи лет. Это древнее название страны, которое встречается в санскритских текстах. Название „Индия“ было дано колониальным раджем и, таким образом, стало символом рабства“, — цитирует The Economic Times Бансала.

Против переименования выступают члены блока INDIA, среди которых главный министр Дели Арвинд Кеджривал и лидер партии Конгресса Джайрам Рамеш.