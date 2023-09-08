Рекорд года: Таллиннский аэропорт за одну неделю августа обслужил более 66 000 пассажиров

В августе 15 авиакомпаний выполняли регулярные рейсы из Таллиннского аэропорта, предлагая пассажирам 32 различных пункта назначения. Наибольшее количество прямых рейсов содержится в расписании airBaltic c 16 направлениями. К регулярным маршрутам добавились чартерные рейсы, на долю которых приходится 11% от общего числа пассажиров. Наиболее популярными направлениями для чартерных рейсов были курортные регионы Турции, Черногории и Болгарии. Почти каждый второй пассажир направлялся в крупный узловой аэропорт в Риге, Стокгольме, Хельсинки, Франкфурте или Варшаве.

В августе в Таллиннском аэропорту было произведено 3543 летные операции, что составляет в среднем 114 отправлений и прибытий в день. Пик вылетов приходился в основном на ранние утренние часы, причем наиболее загруженными были утра в понедельники и пятницы, когда с 7 до 8 часов утра отправлялось 7 рейсов – в общей сложности около 750 пассажиров.

Член правления AS Tallinna Lennujaam Ээро Пяргмяэ: „Мы наблюдаем постепенное сокращение разницы между ценообразованием билетов у бюджетных перевозчиков и классических авиакомпаний. Уже сейчас традиционные авиакомпании также предлагают дешевые билеты без дополнительных услуг, в то время как раньше превалировали билеты с полным спектром услуг в цене. Это означает, что при покупке авиабилета пассажиры должны обращать более пристальное внимание на то, какие услуги в него включены. Например, Finnair недавно изменила ценообразование, в результате чего при полете по самому базовому билету в салон можно пронести только сумку с компьютером“.