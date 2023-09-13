Скрытые сборы обходятся дороже, чем сам билет на самолет. Какие авиакомпании чаще всего пользуются этой схемой и как ее избежать?

Совсем недавно пожилой паре, летевшей рейсом Ryanair, пришлось заплатить 129 евро за распечатку посадочных билетов. Пассажиры долго возмущались, но делать было нечего - пришлось платить. Эта история в очередной раз показывает, как дешевый, на первый взгляд, авиабилет может в два счета стать дорогим.

На самом деле у европейских авиакомпаний есть много "ловушек", когда вы начинаете бронировать билет с одной ценой, а к концу процесса бронирования стоимость билета увеличивается в два или даже три раза.

Какая европейская авиакомпания взимает больше всего дополнительных сборов?

Согласно исследованию NetVoucherCodes, 97% европейских авиакомпаний имеют хотя бы одну скрытую услугу. Наиболее распространенным предложением является выбор места - дополнительную плату за это взимают 94% европейских авиакомпаний.

Согласно исследованию, больше всего скрытых услуг у авиакомпании Ryanair, пассажиры которой при бронировании билетов платят до 344% только за дополнительные опции.

В среднем пассажир Ryanair платит 9,30 евро за выбор места, 26,30 евро - за зарегистрированный багаж, 17 евро - за ручную кладь. Если в самом начале стоимость билетов составляет примерно 21,50 евро, то одни только дополнительные сборы могут составить более 50 евро.

На втором месте находится авиакомпания Wizz Air, у которой скрытые услуги на 272% превышают первоначальную стоимость авиабилета. На третьем месте оказался EasyJet - финальная стоимость билета на 170% выше, чем в самом начале бронирования.

У таких авиакомпаний, как Pegasus Airlines, Loganair и Icelandair, скрытых услуг меньше. Это связано с тем, что авиабилеты с самого начала относятся к более высокому ценовому классу. Согласно исследованию, меньше всего скрытых сборов - у авиакомпании „Белавиа“, где в стоимость билета уже включены выбор места, зарегистрированный багаж и ручная кладь.

Как избежать уплаты скрытых услуг при бронировании авиабилета?