RusDelfi в Латвии | На зависть соседям! Рига с размахом отметила свой день рождения. Куда сходить в столице Латвии?

В честь дня рождение там целый день и вплоть до самого вечера проходили концерты, а ближе к ужину на улицах старого города открылись поп-ап палатки с едой - и не просто каким-нибудь фастфудом, а с едой из местных именитых ресторанов, которые, если бы в Латвии был „Мишлен“, уж явно угодили бы в его список рекомендаций - Entresol, Equus и другие. Например, прямо на Домской площади можно было съесть устриц или омара с картошкой фри и запить все это парой бокалов просекко, все это в сопровождении музыки - от джаза, до оперы.

На следующий день после ливня и шоу дронов в городе вновь воцарилась тропическая жара. То, что вся Сатарая Рига буквально гудела от обилия народа, еще больше создавало впечатление того, что находишься на курорте.

В этом году день рождения столицы Латвии был концептуально посвящен теме „Мужество и радость“, подчеркивая важность современности, гражданской активности и совместного бытия. Празднества проходили не только в Старой Риге, но и за ее пределами, в различных спальных районах города, где были устроены мероприятия для всей семьи.

„Рига – это город, открытый и полный будущих возможностей, и открыть и создать их в руках каждого рижанина. Ключ — это все мы. Сюжет создавался как беседа, в том числе с участием искусственного интеллекта как неотъемлемой части технологического развития“, - описали задумку шоу организаторы мероприятия.

Шоу дронов - самое масштабное в странах Балтии - пришлось пару раз перенести, но оно все же состоялось. С помощью 500 дронов 10-минутный аудиовизуальный спектакль рассказал историю Риги от прошлого до настоящего, подчеркнув ее постоянное развитие.

Конечно, за все надо платить, в том числе и за такую прекрасную погоду, и в данном случае расплата пришла в виде сильного ливня, который разбавил царившую в городе жару. К сожалению, это не входило в планы организаторов шоу дронов. И даже ливень был не помеха для гуляний!

В честь дня рождения города погода решила тоже устроить подарок рижанам и гостям города - в столице была тридцатиградусная температура и „тропическая ночь“, когда даже после захода солнца не нужно было надевать куртку. Прибыв в Ригй сложилось ощущение, что самолет сел где-то в жаркой стране.

Когда захотелось уйти подальше от суеты старого города, мы направились в район Агенскалнс. Этот район можно назвать рижским Каламая - он находится в центре, состоит, в основном, из деревянных домиков и пользуется бешеной популярностью среди жителей города. Одним словом, если в Таллинне все хотят жить в Каламая, то в Риге всех тянет в Агенскалнс.

В этом районе довольно тихо, поэтому там приятно гулять и наслаждаться архитектурой, рассматривая все те сохранившиеся с 19 века деревянные дома. В этом районе в советское время находилась фабрика по производству пластинок „Мелодия“, а еще одна необычная достопримечательность - самый стильный магазин Lidl в мире. Местные жители позволили построить там магазин только при условии, что он будет идеально вписываться в общую картину. Поэтому даже вывеска у магазина не яркая, а черного цвета.

В этом милом райончике будет еще приятнее прогуляться осенью, когда листва на деревьях пожелтеет и они будут играть всеми осенними красками.

Многие бывали на Центральном рынке в Риге, но это не единственный рынок, заслуживающий внимания. Совсем после реновации открылся также рынок в районе Агенскалнс. В здании из красного кирпича можно не только закупиться едой и цветами, но и приятно провести время за стаканом пива или бокалом вина, отведать латвийского крафтового мороженого, пиццу или грузинскую кухню. Хрустальные люстры и высокие потолки создают богемную атмосферу.

Другой район Риги, где будет приятно погулять в любое время года - район ар-нуво, расположенный на таких улицах, как Элизабетес и Альберта. В Риге в свое время был распространен стиль ар-нуво, который также называют модерном и югендстилем. Местный стиль архитектуры даже получил свое название - рижский модерн.

В этом районе полно здание, подобные которым в Таллинне, к сожалению, не увидишь. Большинство из этих искусных памятников архитектуры были построены в 1904–1914. Пока разглядываешь все замысловатые детали на зданиях, можно шею свернуть, но зато как красиво!

По адресу улица Альберта, 12 также расположен Рижский музей модерна. Большая расписная спиральная лестница внутри здания просто создана для того, чтобы делать на ней фотографии, а в самом музее можно тщательнее ознакомиться с интерьерами ушедшей эпохи и искусством ар-нуво.

Любителям ночной жизни стоит заглянуть в два расположенных неподалеку друг от друга квартала - на Виллу пивовара Стрицкого и на улицу Таллиннас, названную в честь эстонской столицы. Квартал улицы Таллиннас по атмосфере очень сильно напоминает наш Теллискиви до того, как его окончательно „вылизали“ и сделали магнитом для туристов. Здесь полно сумасшедших граффити на стенах и необычных баров.

Вход в квартал при Вилле пивовара Стрицкого тоже идеальное место, чтобы сделать фотографию, а внутри найдутся пивные бары на любой вкус и ночной клуб.