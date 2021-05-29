Планирование проживания во время отдыха - как избежать сюрпризов и проблем?

В среднем около 30 обращений в год поступает в Центр консультирования потребителей ЕС TTJA, где основная проблема связана с проживанием за границей. В большинстве случаев отдых считается испорченным, если жилье не соответствует фотографиям и описаниям, на основании которых оно было выбрано. При поездке с детьми важным считается наличие бассейна, водного центра и игровой комнаты. Любители отдыха у бассейна предпочитают выбирать отели, работающие по системе „все включено“, где им не нужно беспокоиться о питании и выборе ресторанов. Причинами жалоб являются оставленные без должного внимания и ухода интерьеры или отсутствие обещанных услуг, таких как бар у бассейна или детская дискотека. Однако в случае с отелями, работающими по системе „все включено“, на месте выяснялось, что все же не все услуги включены в стоимость проживания, и поэтому путешественнику приходится доплачивать за определенный сервис во время отдыха. В случае бронирования жилья через платформы для размещения, зачастую условия проживания становятся известны только на месте. При планировании поездки должное внимание не уделяется тому, можно ли бесплатно отменить бронирование, обладает ли жилье всеми удобствами, на которые рассчитывает путешественник, подходит ли оно для поездки с маленькими детьми или домашними животными.