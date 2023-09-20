Глава AirBaltic: мы являемся важной частью эстонской авиации, но развиваемся без поддержки правительства Эстонии(3)
Для AirBaltic эстонский рынок очень важен, но, по словам руководителя авиакомпании Мартина Гаусса, работает она здесь в коммерческих интересах, поэтому, например, во время пандемии маршруты полетов выбирались весьма осторожно.
Несколько недель назад глава airBaltic Мартин Гаусс заявил, что к концу 2024 году авиакомпания выйдет на биржу. Оптимизма добавляет еще и тот факт, что первое полугодие этого года прошло для авиакомпании очень успешно - результаты оказались лучшими за всю историю airBaltic. И это несмотря на то, что в этом году, как и прошлым летом, во многих европейских аэропортах царил хаос из-за забастовок. По словам Гаусса, в аэропортах Таллинна и Риги проблем нет, но они все еще могут возникнуть в ряде других европейских аэропортов Европы. Связано это прежде всего с нехваткой персонала и задержками рейсов. Проблем добавляют плохое авиасообщение и неблагоприятные погодные условия. „Точность играет важную роль в авиации“, — подчеркивает Гаусс. Он поясняет, что задержки рейсов более вероятны при вылете из крупных аэропортов. Однако это влияет и на работу других аэропортов, поскольку в воздушном пространстве возникают свои „пробки“.
Конкуренции Гаусс не боится, по его словам, это абсолютно нормальное явление в этой сфере. Основным конкурентом AirBaltic является Ryanair, а еще на рижский рынок выходит норвежская авиакомпания Norwegian. Но у AirBaltic на авиационном рынке сильная позиция. „У нас разработана уникальная концепция и собственная система, куда мы летаем и как развиваемся“, - говорит Гаусс. На данный момент AirBaltic занимает первое место в странах Балтии, при этом рост компании продолжается.