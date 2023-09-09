"Кесклинн 30 лет назад": по центру Таллинна теперь можно прогуляться с аудиогидом

Вместе с выставкой был подготовлен аудиогид „Кесклинн 30 лет назад“ на пяти языках (эстонский, английский, русский, финский и украинский), приглашающий всех посетить десяток мест в этой части города. В их числе есть известные достопримечательности, такие как замок Тоомпеа и национальная опера „Эстония“, а также менее известные места, например многоквартирный дом на Вилмси, 6 или магазин „Westmani äri“.

„Маршрут наверняка будет интересен и для людей, которые уже давно живут в Таллинне и ежедневно бывают в центре, поскольку поведает им историю этих мест“, – сказала старейшина Кесклинна Моника Хауканымм. „Возможно, для некоторых станет неожиданностью, что площадь Вабадузе когда-то называли Петровской, а виадук Пярнуского шоссе – горбом Хендриксона. Почему их так называли? Приходите, и узнаете!“ – задорно добавила старейшина района.

Аудиогид каждый может загрузить себе на телефон по ССЫЛКЕ или по QR-коду на сайте управы Кесклинна и посетить эти места в подходящее ему время.

„Кесклинн 30 лет назад“ – подарок управы района горожанам, выставка будет постоянной.

Юбилейный месяц таллиннского района Кесклинн продлится весь сентябрь. Полностью с программой можно ознакомиться на странице управы Кесклинна в Фейсбуке или на сайте tallinn.ee/kesklinn30.

1 сентября 1993 года бывшие районы Таллинна были преобразованы в нынешние и начали работу районные управы.