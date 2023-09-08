Новости
08.09.2023, 15:07

ФОТО | В Эстонском музее природы можно увидеть более 150 различных видов грибов

 
Грибная выставка в Эстонском музее природы.
Грибная выставка в Эстонском музее природы.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

На 61-й выставке грибов, открывшейся в четверг в Эстонском музее природы, посетителей ждет более 150 видов грибов, из которых как минимум половина съедобные.

„В этом году в наших лесах грибов особенно много, но многие ядовитые виды похожи на хорошие съедобные грибы. Поэтому выставка грибов – отличная возможность освежить свои знания перед походом в лес“, – сказала директор Эстонского музея природы Хейди Йыкс.

Традиционная выставка грибов привлекает тысячи любителей природы, и уже в день открытия на свежие лесные дары пришли посмотреть более 400 посетителей – помимо выставки учителя музея также предлагают несколько образовательных программ по теме грибов как для школьников, так и для дошкольников.

„Интерес к нам в разы больше, чем в данный момент может вместить здание музея. Но начало строительства долгожданного нового здания Эстонского музея природы зависит от решения правительства в ближайшие недели. Если решение будет положительным, то есть надежда, что через несколько лет мы будет приветствовать любителей грибов в новом и гораздо более просторном музее“, – отметила Хейди Йыкс.

Эстонский музей природы (Таллинн, ул. Лай 29а) является государственным учреждением, находящимся под управлением Министерства климата.

Традиционно выставка грибов проходит в большом шатре во дворике музея.
На выставке грибов четко указано, какие грибы можно есть и как их готовить.
Узоры на грибе-зонтике
Богатый стол из боровиков
Большие и маленькие грибочки
Вы знали, что существует несколько видов лисичек?
Сатанинский гриб - очень ядовитый гриб. Характерная особенность - красная ножка.

Удивительный мир грибов
Маленький белый мухомор
На грибной выставке зеленые мухоморы лежат рядом лесными шампиньонами. По виду эти грибы немного похожи, но это только по виду - мухоморы смертельно опасны.
Паутинник красивейший содержит медленно действующие токсины, вызывающие почечную недостаточность.
Ядовитые грибы

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии