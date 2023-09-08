ФОТО | В Эстонском музее природы можно увидеть более 150 различных видов грибов
На 61-й выставке грибов, открывшейся в четверг в Эстонском музее природы, посетителей ждет более 150 видов грибов, из которых как минимум половина съедобные.
„В этом году в наших лесах грибов особенно много, но многие ядовитые виды похожи на хорошие съедобные грибы. Поэтому выставка грибов – отличная возможность освежить свои знания перед походом в лес“, – сказала директор Эстонского музея природы Хейди Йыкс.
Традиционная выставка грибов привлекает тысячи любителей природы, и уже в день открытия на свежие лесные дары пришли посмотреть более 400 посетителей – помимо выставки учителя музея также предлагают несколько образовательных программ по теме грибов как для школьников, так и для дошкольников.
„Интерес к нам в разы больше, чем в данный момент может вместить здание музея. Но начало строительства долгожданного нового здания Эстонского музея природы зависит от решения правительства в ближайшие недели. Если решение будет положительным, то есть надежда, что через несколько лет мы будет приветствовать любителей грибов в новом и гораздо более просторном музее“, – отметила Хейди Йыкс.
Эстонский музей природы (Таллинн, ул. Лай 29а) является государственным учреждением, находящимся под управлением Министерства климата.