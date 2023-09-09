Тайны гробниц фараонов: в Таллинне выступит с лекцией легендарный египетский археолог
Хотите узнать тайны гробниц фараонов и познакомиться с настоящим Индианой Джонсом? Всемирно известный египтолог Захи Хавасс приедет с единственной лекцией в Таллинн.
Знаменитый ученый, как и персонаж Харрисона Форда, любит носить шляпу, знает все о египетских пирамидах и с увлечением о них рассказывает. Послушать лекцию легендарного археолога и бывшего главы Верховного совета древностей Египта можно будет 11 сентября в Доме братства Черноголовых.
Визит Захи Хавасса оказался возможным благодаря поддержке посольства Египта в Финляндии, а также Департамента туризма Египта в сотрудничестве с туроператором Coral Travel. Сразу после Таллинна светило мировой египтологии отправится в Ригу, его лекция в столице Латвии пройдет 12 сентября, а 13 сентября ученый выступит в Вильнюсе.
„Я с нетерпением жду встречи с жителями стран Балтии. Я хочу поделиться с ними своей страстью к Египту и его богатой истории. Посещая столицы трех стран Балтии, я также хотел бы прикоснуться к истории этих стран: посетить исторически важные места, попробовать местные традиционные блюда. Например, я слышал, что Эстония славится своим черным хлебом и превосходным медом, поэтому надеюсь, что у меня будет возможность попробовать это самому“, — говорит Захи Хавасс.
В Таллинне ученый выступит перед широкой аудиторией, однако количество мест в зале Дома братства Черноголовых ограничено. Даже без предварительной рекламы лекция уже вызвала ажиотаж, но пока еще регистрация на нее открыта. Вход - бесплатный.
Захи Хавасс поделится неожиданными фактами о чудесах Древнего Египта, таких, как пирамиды или гробницы фараонов, и раскроет неизвестные широкой публике детали из жизни египетских правителей, их женщин, жрецов и придворных. Возможно, после этой лекции рухнет широко распространенный миф о смертоносных проклятиях для исследователей гробниц, потому что именно Захи Хавас исследовал и пирамиду Хеопса, и
пирамиды в Гизе, а также лично возглавлял группу по генетическим исследованиям мумии Тутанхамона, благодаря чему была раскрыта тайна смерти фараона.
По словам Яны Митяковой, руководителя Эстонского отделения туристического оператора „Coral Travel“, пригласившего знаменитого исследователя тайн Древнего Египта в страны Балтии, каждый, кто пришёл на лекции Захи Хавасса в Таллинне, Риге и Вильнюсе получит уникальную возможность напрямую пообщаться с легендой археологии, задать интересующие вопросы и услышать на них ответы от признанного научным миром авторитета, человека, который своими собственными руками бережно брал из гробниц тысячелетние артефакты, проливающие свет на темные страницы истории Египта.
„Общение с легендой археологии позволит всем участникам лекций вживую познакомиться с прошлым Египта и увидеть, что великая история этой страны живет практически в каждом городе“, - говорит Яна Митякова.
Тем, кто хочет увидеть и ощутить вживую царское прошлое Древнего Египта, туроператор „Coral Travel“ поможет воплотить эту мечту в жизнь. Прямые рейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду стартуют уже в конце октября, самолеты будут летать по два раза в неделю. Почувствовать себя Индианой Джонсом, исследующим древние гробницы, можно будет всю зиму.
„Прошлое спит во тьме, ожидая, чтобы его открыли. Нетронутая гробница подобна капсуле времени, наполненной заклинаниями и проклятиями, которые спокойно защищают умершего в течение тысяч лет. Каждая новая находка открывает окно в прошлое“, - так говорит доктор Хавасс о своем очередном документальном фильма из сериала „Затерянная пирамида“, который в данный момент создается на платформе Netflix.
Всем, кто хочет встретиться с настоящим Индианой Джонсом - доктором Захи Хавассом - и услышать тайны египетской истории, нужно зарегистрироваться здесь.
Поторопитесь записаться, пока еще есть свободные места!
Где: Дом братства Черноголовых, ул. Пикк,26
Когда: 11 сентября, понедельник, 17:30.
Двери открыты c 17:00.
NB! Лекция пройдет на английском языке без перевода.