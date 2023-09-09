Тайны гробниц фараонов: в Таллинне выступит с лекцией легендарный египетский археолог

Знаменитый ученый, как и персонаж Харрисона Форда, любит носить шляпу, знает все о египетских пирамидах и с увлечением о них рассказывает. Послушать лекцию легендарного археолога и бывшего главы Верховного совета древностей Египта можно будет 11 сентября в Доме братства Черноголовых.

Визит Захи Хавасса оказался возможным благодаря поддержке посольства Египта в Финляндии, а также Департамента туризма Египта в сотрудничестве с туроператором Coral Travel. Сразу после Таллинна светило мировой египтологии отправится в Ригу, его лекция в столице Латвии пройдет 12 сентября, а 13 сентября ученый выступит в Вильнюсе.

„Я с нетерпением жду встречи с жителями стран Балтии. Я хочу поделиться с ними своей страстью к Египту и его богатой истории. Посещая столицы трех стран Балтии, я также хотел бы прикоснуться к истории этих стран: посетить исторически важные места, попробовать местные традиционные блюда. Например, я слышал, что Эстония славится своим черным хлебом и превосходным медом, поэтому надеюсь, что у меня будет возможность попробовать это самому“, — говорит Захи Хавасс.

В Таллинне ученый выступит перед широкой аудиторией, однако количество мест в зале Дома братства Черноголовых ограничено. Даже без предварительной рекламы лекция уже вызвала ажиотаж, но пока еще регистрация на нее открыта. Вход - бесплатный.

Захи Хавасс поделится неожиданными фактами о чудесах Древнего Египта, таких, как пирамиды или гробницы фараонов, и раскроет неизвестные широкой публике детали из жизни египетских правителей, их женщин, жрецов и придворных. Возможно, после этой лекции рухнет широко распространенный миф о смертоносных проклятиях для исследователей гробниц, потому что именно Захи Хавас исследовал и пирамиду Хеопса, и

пирамиды в Гизе, а также лично возглавлял группу по генетическим исследованиям мумии Тутанхамона, благодаря чему была раскрыта тайна смерти фараона.