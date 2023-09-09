ФОТО | В Хаапсалу прошел парад ретро-автомобилей

Одно из главных событий Дней ностальгии - парад ретро-автомобилей и старинных велосипедов. В этом году в параде приняли участие несколько десятков ретро-машин, порадовавших как местных жителей, так и многочисленных туристов, специально приехавших ради этого в Хаапсалу.