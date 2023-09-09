09.09.2023, 14:15
ФОТО | В Хаапсалу прошел парад ретро-автомобилей(3)
ФОТО: Marina Begunkova
На этой неделе в Хаапсалу проходят ставшие уже легендарными Дни ностальгии, во время которых можно с головой окунуться в воспоминания о прошлом.
Одно из главных событий Дней ностальгии - парад ретро-автомобилей и старинных велосипедов. В этом году в параде приняли участие несколько десятков ретро-машин, порадовавших как местных жителей, так и многочисленных туристов, специально приехавших ради этого в Хаапсалу.
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