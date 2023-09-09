Новая достопримечательность недалеко от Вильнюса - парк светящихся грибов
Парк и его экспонаты создавали почти год.
Грибы в парке создал актер Саулюс Балтрунас.
Хозяйка детско-юношеского центра „Журавлиного гнезда“, писатель и общественный деятель Бируте Якучёните не может нарадоваться новым экспонатам: „Некоторые экспозиции грибов уже участвовали в мероприятиях и даже использовались для съемок комедии „Пророчество для Литвы“. Те, кто их видел, радовались и улыбались. Одни грибы будут светиться, другие - мигать, третьи - издавать звуки, а некоторые – дымиться!“
„После прогулки в парке можно прийти в наш ресторан „Кормушка“ и попробовать пиццу Mona ližė, выпить горячий сок и съесть медовые грибы. Тут же вы найдете сувенирную лавку“, - рассказала Якучёните.
„Парк грибов“ будет открыт с 16 сентября по 22 октября с четверга по воскресенье с 17 до 22 ч. Стоимость билета - 10 евро.