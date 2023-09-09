Новая достопримечательность недалеко от Вильнюса - парк светящихся грибов

Хозяйка детско-юношеского центра „Журавлиного гнезда“, писатель и общественный деятель Бируте Якучёните не может нарадоваться новым экспонатам: „Некоторые экспозиции грибов уже участвовали в мероприятиях и даже использовались для съемок комедии „Пророчество для Литвы“. Те, кто их видел, радовались и улыбались. Одни грибы будут светиться, другие - мигать, третьи - издавать звуки, а некоторые – дымиться!“