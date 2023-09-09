Наркотики, алкоголь и разврат: Амстердам — город с самой плохой репутацией в Европе

Хотя Амстердам и популярен, местным жителям становится все труднее жить в городе с самой плохой репутацией в Европе, который активно превращается в место для выживания. Многие жалуются на толпы туристов, не уважающих амстердамцев. Все дошло до того, что в городе разместили рекламные вывески с фотографиями местных жителей, напоминая, что это не просто туристический город, но и чей-то дом.

Городской совет Амстердама даже объявил, что будет устранять туризм, который нарушает покой города и создает неверные представления о столице Нидерландов. Например, в мае 2023 года было запрещено курить марихуану в квартале „Красных фонарей“, а в июле совет запретил круизным лайнерам заходить в центр города.

Также была запущена кампания stay-away (“держись подальше“), ориентированная на британских мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, которые приезжают в Амстердам исключительно за наркотиками, алкоголем и сексом.

Заместитель мэра Амстердама Софьян Мбарки подчеркнул, что туристам по-прежнему рады, но только в том случае, если они ведут себя уважительно и не создают дискомфорт местным жителям.

Не только столица ночной жизни



Амстердам — это не только квартал „Красных фонарей“ и пресловутые „кофейни“. В городе много музеев, где можно увидеть знаменитые произведения искусства, а также архитектуру, красивые парки и, конечно же, бесчисленные каналы, по которым медленно проплывают лодки.

Городская культура кафе, ресторанов и баров более интересна, чем многие привыкли думать. Местные жители считают, что единственный способ почувствовать настоящий Амстердам — это посетить старинные „браун-бары“ или „коричневые кафе“, получившие свое название от неизменных интерьеров коричневого цвета. Одним из старейших баров является Café de Druif, обслуживающий местных жителей уже около 400 лет.