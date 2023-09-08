В разгар туристического сезона в Эстонию чаще всего приезжали туристы из Финляндии, Латвии и Германии
По данным Департамента статистики, в июле 2023 года в предприятиях по размещению остановилось более 481 000 туристов, что на 1% больше, чем в том же месяце годом ранее, и на 43% больше, чем в июне этого года. По сравнению с июлем прошлого года в предприятиях по размещению было больше зарубежных и меньше местных туристов.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в июле в предприятиях по размещению Эстонии остановилось 242 000 зарубежных туристов. „Численность зарубежных туристов еще не достигла июльского уровня докризисного 2019 года и была более чем на четверть меньше, однако по сравнению с июлем 2022 года зарубежных туристов было на 6% больше“, — уточнила Лаурмаа. Количество местных туристов по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 4%. В то же время местных туристов было на 24% больше, чем в июле 2019 года.
По-прежнему в предприятиях по размещению Эстонии больше всего останавливаются туристы из Финляндии: их доля составляет 52% от общего числа зарубежных туристов. Далее следуют Латвия, Германия, Литва, Швеция, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Польша и страны Азии. По сравнению с июлем прошлого года в предприятиях по размещению останавливалось больше туристов как из Европы, так и более дальних стран. Туристов из Финляндии было больше на 6%, из Латвии — на 2%, а из Литвы — на 13%. Больше туристов, чем год назад, прибыло также из Швеции, Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Польши. Из стран Азии прибыло на половину больше туристов, чем в том же месяце годом ранее, однако их количество все еще более чем вдвое ниже допандемического уровня. Туристов из Германии в предприятиях по размещению было на 4% меньше, чем в том же месяце годом ранее.
Из зарубежных туристов 83% отметили целью своей поездки отдых, 12% — работу. Из зарубежных туристов 67% останавливались в предприятиях по размещению Харьюского уезда, далее следуют Пярнуский (13%), Тартуский (6%), Саареский (5%), Ляэнеский (2%) и Ида-Вируский (2%) уезды. В Ляэне-Вируском, Валгаском, Вильяндиском и Выруском уездах останавливалось по 1% зарубежных туристов. В Эстонии зарубежные туристы провели в целом около 471 000 ночей.
В июле в предприятиях по размещению остановилось более 239 000 местных туристов. Из них 77% были на отдыхе и 13% — в рабочей поездке. Более всего, а именно более четверти местных туристов останавливалось в Харьюском, 16% — в Пярнуском, 10% — в Ида-Вируском и 9% — в Саареском уездах. В Ляэне-Вируском и Тартуском уездах остановилось по 7% местных туристов. Местные туристы провели в предприятиях по размещению в целом более 454 000 ночей.
В июле свои услуги туристам предлагали 1243 предприятия по размещению, что на 22 предприятия больше, чем в июне. В предприятиях по размещению было 24 000 номеров и более 57 000 койко-мест, заполнены были 60% номеров. Стоимость проживания в предприятиях по размещению составила в среднем 47 евро в сутки на человека, что на 4 евро дороже, чем в июле 2022 года, и на 11 евро дороже, чем в июле 2019 года. За год стоимость проживания в предприятиях по размещению в сутки в среднем повысилась на 9%. Стоимость проживания в предприятиях по размещению Пярнуского уезда составляла в среднем 56 евро, в Харьюском и Саареском уездах — 52 евро, в Тартуском — 46 евро, в Ляэнеском — 43 евро и в Ида-Вируском уезде — 38 евро в сутки на человека. Средняя стоимость размещения в сутки повысилась в большинстве уездов.