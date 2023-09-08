В разгар туристического сезона в Эстонию чаще всего приезжали туристы из Финляндии, Латвии и Германии

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в июле в предприятиях по размещению Эстонии остановилось 242 000 зарубежных туристов. „Численность зарубежных туристов еще не достигла июльского уровня докризисного 2019 года и была более чем на четверть меньше, однако по сравнению с июлем 2022 года зарубежных туристов было на 6% больше“, — уточнила Лаурмаа. Количество местных туристов по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 4%. В то же время местных туристов было на 24% больше, чем в июле 2019 года.