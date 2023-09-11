Новая выставка в Кадриоргском художественном музее посвящена тому, как менялось отношение художников к окружающей среде

В выставке принимают участие художники Софи Дуранд, Эло-Реэт Ярв, Сандра Косоротова, Кярт Оявеэ, Уку Сепсиварт, Дениса Штефанигова, Пако Улман и Кристина Ыллек. Кураторы выставки – Мадли Эхасалу и Трийн Метсла.

Выставка рассматривает подходы современных художников к осознанию ценности природы, а также деэстетизацию природы, берущую начало в экоэстетике. В выставочном пространстве границы между человеком и природой сдвигаются при помощи искусства с использованием работ современных художников и произведений из фондов Художественного музея Эстонии, затрагивающих темы многообразия видов, природного разнообразия, сопутствующих видов, отношений взаимозависимости в природе, экотревожности и экологичности.

„Новое время требует новой сознательности, а точнее, экологической сознательности. Это может показаться несколько пугающим, но такие мысли не получится игнорировать –нам придется адаптироваться. Среди этих мыслей мы осознаём себя как биологический вид, а также общую деятельность наших видов, оказывающую необратимое воздействие на жизненную среду“, – отмечают кураторы выставки Мадли Эхасалу и Трийн Метсла.

Вступая в диалог с произведениями старых мастеров из коллекций Художественного музея Эстонии, современные художники предлагают зрителю поразмыслить, какой была природная среда, окружавшая человека в разные исторические периоды, как художники относились к природе, и как это отношение менялось в новых условиях окружающей среды. Многие интерпретации основаны именно на личном отношении к потреблению и использованию материалов, позволяющему найти более оптимистичные сценарии будущего.

При подготовке выставки адаптироваться пришлось и тем, кто над ней работал: все представленные на ней произведения и визуальные элементы созданы ранее или частично адаптированы, открыты заново и помещены в новую среду. Одной из целей выставки является дискуссия об экологичной организации экспозиций: продуктивности и низких затратах, использовании имеющихся произведений, медленной транспортировке.