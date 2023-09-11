Новости
11.09.2023, 14:00

Несколько самолетов не смогли вовремя приземлиться в Таллинне из-за густого тумана

 
AirBalticu lennuk
AirBalticu lennuk
ФОТО: Andres Putting | Ekspress Meedia

Представитель аэропорта подтверждает, что из-за густого тумана самолеты были вынуждены сделать несколько кругов над Таллинном, но потом все благополучно приземлились.

По словам представителя Таллиннского аэропорта Аэта Хярмаору, сегодняшний туман подтверждает, что осень постепенно вступает в свои права, погодные условия меняются. „В осенний сезон для нашего климата характерен туман по утрам, но аэропорт к этому готов“, — сказал Хярмаорг.

В случае тумана можно применить различные системы посадки, чтобы помочь самолету безопасно приземлиться. „Если пилот посчитает, что посадка представляет опасность, он может пойти на дополнительный круг или направиться в сторону запасного аэропорта - решение о посадке всегда принимает летный экипаж во главе с пилотом“.

Фото читателя с сайта Flightradar24.com. На фото видна траектория самолетов, задержавших посадку.

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