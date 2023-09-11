ФОТО | В ресторане Amalfi рассказали о традициях неаполитанской кухни и показали, как правильно готовить пиццу

Luminata помогает туристам распланировать свое посещение Неаполя, Амальфи, Капри и других регионов Южной Италии таким образом, чтобы успеть посмотреть все самое важное, а времени хватали также на дегустацию местного вина и посещение местных развлечений.

„Наши туристические программы всегда сосредоточены на том, чтобы показать настоящую жизнь в Италии и внести в клад сохранений традиций - например, нашими партнерами являются семейные бизнесы, передающие традиции из поколения в поколение, которым мы помогаем получить дополнительный заработок, в особенности вне сезона“, - рассказала одна из основателей Luminata Эвелин Ояметс.

По ее словам, больше всего клиенты проявляют интереса к кулинарным курсам в Неаполе и, конечно же, к дегустации местной кухни и вина, в том числе и на маленьких винодельнях на побережье Амльфи и склоне Везувия.

Поэтому ресторан Amalfi устроил для гостей мастер-класс по приготовлению традиционной неаполитанской пиццы - „Маргариты“. Состав теста крайне простой: мука, вода, соль, дрожжи. Правда, мука должна быть особенная, с высоким содержанием протеина (не менее 12,5). Раскатывать тесто для пиццы нужно, конечно же, руками: легкими нажатиями из центра к краям, чтобы из теста вышли пузырьки воздуха.

Amalfi угостил не только пиццой, которую гости сделали своими руками, но и итальянскими закусками, как артишоки на гриле и пармиджана из баклажанов, а также настоящими итальянскими десертами: тирамису и джелато. Яркий интерьер и посуда ресторана создают впечатление, что ты уже на юге Италии, и уж точно вдохновляет на то, что отправиться в эту страну.