ВИДЕО | Улицы португальского города Анадия затопило вином

Происшествие случилось вчера, 10 сентября. Почему лопнули резервуары, пока не установлено. Из них утекло 2,2 миллионов литров вина. Кадры алкогольного потопа сняли очевидцы.

Власти города опасаются, что литры вина попадут в реку Сертима и тогда ситуацию можно будет расценивать как экологическую катастрофу. Впрочем, пока стихийного бедствия, скорее всего, удалось избежать, отметили в правительстве. С улиц города уже убрали разлившийся алкоголь, а рабочие завода очистили пострадавшие городские объекты.