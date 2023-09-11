ВИДЕО | Улицы португальского города Анадия затопило вином
В португальском городе Анадия лопнули два резервуара винного завода Destilaria Levira. В результате произошел разлив вина, которое хлынуло наружу, выплеснулось за территорию завода и затопило несколько улиц города, пишет strana.news.
Происшествие случилось вчера, 10 сентября. Почему лопнули резервуары, пока не установлено. Из них утекло 2,2 миллионов литров вина. Кадры алкогольного потопа сняли очевидцы.
Власти города опасаются, что литры вина попадут в реку Сертима и тогда ситуацию можно будет расценивать как экологическую катастрофу. Впрочем, пока стихийного бедствия, скорее всего, удалось избежать, отметили в правительстве. С улиц города уже убрали разлившийся алкоголь, а рабочие завода очистили пострадавшие городские объекты.
Средства на уборку улиц Анадии выделила компания, на предприятии которой произошла авария. Пока экономический ущерб, нанесенный городу и заводу, не подсчитан, однако серьезные расходы компании из-за аварии беспокоят власти.