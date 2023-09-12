12.09.2023, 09:49
Прямые ночные поезда между Парижем и Берлином запустят уже в этом году
ФОТО: Photo by Daniel Abadia on Unsplash
Компания Nightjet обещает запустить прямые ночные поезда между немецкой и французской столицами уже в этом году. Старт запланирован на декабрь, сообщает портал 34travel.me.
Первый поезд отправится из Берлина в Париж 11 декабря. Обратно – на следующий день. Сначала поезда будут ходить по маршруту три раза в неделю. С октября 2024-го рейсы сделают ежедневными.
Время в пути – около 14 часов. Отправление из Берлина – в 20:18, из Парижа – в 19:12.
Nightjet не функционировал девять лет. С 2021-го компания под управлением австрийского оператора ÖBB начала возобновлять работу.