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12.09.2023, 09:49

Прямые ночные поезда между Парижем и Берлином запустят уже в этом году

 
ФОТО: Photo by Daniel Abadia on Unsplash

Компания Nightjet обещает запустить прямые ночные поезда между немецкой и французской столицами уже в этом году. Старт запланирован на декабрь, сообщает портал 34travel.me.

Первый поезд отправится из Берлина в Париж 11 декабря. Обратно – на следующий день. Сначала поезда будут ходить по маршруту три раза в неделю. С октября 2024-го рейсы сделают ежедневными.

Время в пути – около 14 часов. Отправление из Берлина – в 20:18, из Парижа – в 19:12.

Nightjet не функционировал девять лет. С 2021-го компания под управлением австрийского оператора ÖBB начала возобновлять работу.

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