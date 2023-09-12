Прямые ночные поезда между Парижем и Берлином запустят уже в этом году

Первый поезд отправится из Берлина в Париж 11 декабря. Обратно – на следующий день. Сначала поезда будут ходить по маршруту три раза в неделю. С октября 2024-го рейсы сделают ежедневными.

Время в пути – около 14 часов. Отправление из Берлина – в 20:18, из Парижа – в 19:12.

Nightjet не функционировал девять лет. С 2021-го компания под управлением австрийского оператора ÖBB начала возобновлять работу.