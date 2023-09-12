Фестиваль света вновь наполнит парки столицы сиянием огней

Тема фестиваля, который состоится уже в 19-ый раз: „Краски темноты“. Гостей ждут световые инсталляции, чудесные музыкально-световые представления и мерцающие огнями дорожки. Будут зажжены тысячи свечей и лампочек, которые создадут узоры и создадут магический мир. Прекрасная музыка создаст ощущение пребывания в таинственном мире.

По словам вице-мэра Владимира Света, фестиваль „Свет шагает“ радует таллиннцев уже почти двадцать лет и признаков спада интереса к нему не наблюдается. „Зародившееся в Кадриорге мероприятие в последние годы расширило свои границы. В этом году помимо Старого города и парка Паэ праздник распространится также на парк Тондираба, в котором 14 сентября состоится открытие фестиваля. Пройдут шоу на роликовых коньках, огненные представления, световые шоу с участием музыкантов, а также балет лошадей и множество световых инсталляций“, - сказал Свет.

В этом году особенности фестивалю придаст и то, что организаторы привлекли к созданию одной из инсталляций поклонников фестиваля, чтобы воплотить интерсную идею. Парк Кадриорг предложил всем желающим пожертвовать ставшие ненужными плафоны от ламп. Теперь участники акции со всей Эстонии смогут увидеть свой вклад 15 сентября на улице Виру.

В программе фестиваля также световое представление „Большая малярная работа“, которое пройдет у кинотеатра „Сыпрус“, видеопроекции на стенах башен Вируских ворот, Кадриоргского художественного музея, а также представление „Волшебный лес“ в Кадриорге. По традиции в программе шоу поющих фонтанов. Рядом с инфопунктом парка Кадриорг можно будет послушать запись размышлений президента Леннарта Мери.

Торжественное закрытие фестиваля состоится на Лебедином пруду в Кадриорге 16 сентября в 20:30, следом пройдет шоу поющих фонтанов и шоу игры на лазерной арфе с участием Тийта Кикаса и Элины Нечаевой. На площадке Пиллапалу состоится световое представление „Очарование вечера“.