Флоренция планирует c ноября запретить туристам бронировать жилье через Airbnb

Новый закон, который будет вынесен на голосование в следующую среду и, как ожидается, вступит в силу к ноябрю, запретит сделки с краткосрочной арендой недвижимости в историческом центре Флоренции.

„Мы наблюдаем постепенный рост притока туристов, который стал еще больше после пандемии“, — заявил мэр Флоренции Дарио Нарделла.

В случае принятия закона туристы больше не смогут снять на несколько дней квартиру в центре Флоренции, которая входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Закон не имеет обратной силы. Это означает, что если у счастливого обладателя недвижимости в центре Флоренции уже оформлена краткосрочная аренда, он сможет ее сохранить и дальше сдавать гостям города. Однако с момента вступления закона в силу, оформить новую недвижимость для краткосрочной аренды будет нельзя. По данным местных СМИ, как только стало известно о планах принятия нового закона, в мэрию поступило около 4000 новых заявлений на регистрацию. В свою очередь местные власти обещают, что снизят на три года налоговую нагрузку для тех владельцев недвижимости, которые перерегистрируют свои квартиры в Старом городе для долгосрочной аренды. Мэр города Дарио Нарделла заявил, что таким образом власти пытаются сохранить Флоренции для будущих поколений.

"Мы не можем смириться с тем, как меняется наш Старый город"

„Мы вводим простой запрет на территории объекта ЮНЕСКО, чтобы выполнить нашу обязанность по защите культурной и материальной самобытности Старого города и уменьшить влияние роста арендной платы, что напрямую связано с бумом краткосрочной аренды жилья в туристических целях“.

Нарделла призвал правительство Италии принять аналогичный закон и на государственном уровне. „Мы не можем смириться с тем, как меняется наш Старый город, и занимаемся проблемами горожан, которые не могут найти квартиру для съема“, - добавил Нарделла. „Столкнувшись с бездействием правительства и парламента, мы обязаны принять меры по сдерживанию чрезвычайной ситуации в социальной сфере“.