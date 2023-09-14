Прилетевших в Таллинн пассажиров ждал неприятный сюрприз: их чемоданы были испорчены подозрительной жидкостью

"Я прилетела из Риги в Таллинн в четверг в 23:15. Я и еще 10 человек были очень удивлены, когда обнаружили на ленте свои чемоданы, испачканные каким-то веществом. Я говорю „каким-то“, потому что не знаю, что конкретно это было“, — рассказала путешественница на своей страничке в социальной сети Facebook.

По ее словам, особенно не повезло обладателям тканевых чемоданов - они пропитались неизвестным веществом на 90%. „Все вещи, которые находились во внешних карманах чемодана, нужно выбросить. Одежда тоже воняет“, — добавила она, надеясь, что от запаха все же удастся избавиться.

Отмечается, что пассажирам пришлось ждать около 45 минут, прежде чем они получили документы, подтверждающие повреждение чемоданов. „Мы спросили у сотрудников аэропорта, что это может быть, хотя похоже было на топливо. Они сказали, что не знают, но дело не в топливе. Но пахло именно им...“, - вспоминает туристка.

Вероятно, это была гидравлическая жидкость

Руководитель отдела по связям с общественностью AirBaltic Аугустс Зилбертс подтвердил, что во время рейса Рига-Таллинн действительно произошло повреждение багажа пассажиров. „Это могло быть вызвано внезапной утечкой из емкости, содержащей гидравлическую жидкость“, - добавил он. По словам Зилбертса, в авиакомпании тщательно расследуют ситуацию, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

На данный момент AirBaltic получила две жалобы, но Зильбертс просит пассажиров, чьи чемоданы оказались испорченными жидкостью, связаться с партнером airBaltic, который бесплатно очистит чемодан или заменит его. Информацию о подходящем партнере можно найти на сайте AirBaltic, а также в информационном листе, предоставляемом пассажирам в аэропорту.

„Пассажиры также могут очистить свой багаж у другого поставщика услуг и выставить нам счет. Вы можете подать нам заявку, даже если почистить чемодан невозможно“, - сказал Зилбертс.

AirBaltic приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства.