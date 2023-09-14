В Берлине откроется четвертый музей Fotografiska
14 сентября в Берлине в здании легендарного арт-центра „Тахелес“ откроется новый музей Fotografiska. Частный музей современной фотографии был основан в Стокгольме 13 лет назад. Четыре года назад Таллинн стал первым зарубежным городом, в котором открылся Fotografiska, а в конце того же года Fotografiska появился и в Новом Свете - в Нью-Йорке. Обладатели карты „Друга музея“ Fotografiska могут бесплатно посещать все здания Fotografiska по всему миру.
По словам исполнительного директора и соосновательницы таллиннского Fotografiska Маргит Аасмяэ, здание Fotografiska в Берлине, арт-центр „Тахелес“ когда-то служил источником вдохновения при создании Творческого городка Теллискиви, где сейчас и располагается Fotografiska. „Взаимодействие между одноименными и объединенными общими ценностями, но все же такими разными культурными центрами обещает быть очень интересным“, - отметила Аасмяэ. „Тахелес“ находится в районе Митте и отражает 115 лет истории самого Берлина - в прошлом в одном из первых Берлинских универмагов в годы Второй мировой войны действовал офис нацистской пропаганды, а на чердаке здания держали французских военнопленных. После падения Берлинской стены здание заняла группа художников и до 2012 года „Тахелес“ был одним из самых ярких арт-центров Берлина - в нем работали художники, собирались активисты и проходили культурные мероприятия. Последние 10 лет здание пустовало и теперь в нем откроется Fotografiska. „Fotografiska вступает в здание с таким богатым прошлым с большим уважением, и мы надеемся, что наш музей станет новым центром притяжения культурной жизни города. Как и другие Fotografiska, это не просто музей, где проводятся выставки, а новое место для бурлящего потока культурных событий и впечатлений“, - сказала Аасмяэ. На трех этажах здания общей площадью 5500 квадратных метров разместятся четыре выставочных зала, где в течение года можно будет увидеть 10-15 разных экспозиций, а также будут работать ресторан, пекарня, кафе-бар, бар на крыше и помещения для проведения мероприятий.
„По нашей задумке, Fotografiska станет одной из самых красивых сцен в Берлине как для уже сформировавшихся художников и молодых талантов, так и для международного творческого сообщества. Мы собрали мировую команду для того, чтобы создавать яркие культурные впечатления в здании, которое рассказывает своеобразную и насыщенную историю города. Мы очень рады, что Fotografiska Berlin сможет добавить новую главу к богатому прошлому этого здания“, - сказал исполнительный директор Fotografiska Berlin Юсеф Хамуда.
Fotografiska в Берлине откроется тремя очень разными выставками: выставка Джулианы Хакстэбл „Ussyphilia“ станет самой крупной персональной выставкой художницы, писательницы и диджея берлинского ночного клуба Berghain в Европе. Вторая выставка, „Whiteface“ художницы Кэндис Брайц рассматривает вопрос расы с точки зрения белых людей - от идеологии неонацизма и пропаганды ультраправых до повседневных проявлений расизма и позиции „хороших белых людей“. В фокусе третьей, групповой выставки под названием „Nude“ - обнаженное тело в современной фотографии.
По словам Аасмяэ, из берлинских выставок в Таллинн сейчас планируется привезти только выставку „Nude“, но так как во всех музеях Fotografiska действует общая программа лояльности, то обладатели карты „Друга музея“ Fotografiska могут бесплатно посещать все здания Fotografiska по всему миру. Открытие берлинского Fotografiska в Таллине отметят особенным меню в баре на крыше здания - 14 сентября там можно будет попробовать немецкое пиво, коктейли и прочие напитки. Музей Fotografiska открыт допоздна, и посетить его можно в удобное время, по утрам и вечерам на выставки можно попасть по более низкой цене. Детям до 16 лет вход в музей бесплатно. С сентября по воскресеньям проводятся экскурсии с гидом по всем текущим выставкам на эстонском языке, экскурсии на русском языке проводятся в первое воскресенье месяца. Принять участие можно по входному билету.
Fotografiska, располагающаяся в творческом городке Теллискиви - это творческая среда, в которой встречаются фотография, культура и искусство. Здание открыто ежедневно и до позднего вечера, в нем постоянно представлено 3-4 разнохарактерных экспозиций. Ежегодно вниманию эстонской публики представляется более десятка выставок работ разных фотохудожников и жанров фотографии. Fotografiska - это современная среда, предлагающая множество эмоций и впечатлений. В здании располагается ресторан, награжденный „Зеленой звездой“ Мишлен, кафе, сад, разбитый на крыше, винный бар и магазин. В Fotografiska еженедельно проводятся образовательные, развлекательные и развивающие мероприятия.
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