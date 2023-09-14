В Берлине откроется четвертый музей Fotografiska

По словам исполнительного директора и соосновательницы таллиннского Fotografiska Маргит Аасмяэ, здание Fotografiska в Берлине, арт-центр „Тахелес“ когда-то служил источником вдохновения при создании Творческого городка Теллискиви, где сейчас и располагается Fotografiska. „Взаимодействие между одноименными и объединенными общими ценностями, но все же такими разными культурными центрами обещает быть очень интересным“, - отметила Аасмяэ. „Тахелес“ находится в районе Митте и отражает 115 лет истории самого Берлина - в прошлом в одном из первых Берлинских универмагов в годы Второй мировой войны действовал офис нацистской пропаганды, а на чердаке здания держали французских военнопленных. После падения Берлинской стены здание заняла группа художников и до 2012 года „Тахелес“ был одним из самых ярких арт-центров Берлина - в нем работали художники, собирались активисты и проходили культурные мероприятия. Последние 10 лет здание пустовало и теперь в нем откроется Fotografiska. „Fotografiska вступает в здание с таким богатым прошлым с большим уважением, и мы надеемся, что наш музей станет новым центром притяжения культурной жизни города. Как и другие Fotografiska, это не просто музей, где проводятся выставки, а новое место для бурлящего потока культурных событий и впечатлений“, - сказала Аасмяэ. На трех этажах здания общей площадью 5500 квадратных метров разместятся четыре выставочных зала, где в течение года можно будет увидеть 10-15 разных экспозиций, а также будут работать ресторан, пекарня, кафе-бар, бар на крыше и помещения для проведения мероприятий.